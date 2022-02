Al museo de Fernando Alonso ha llegado un nuevo coche. Se trata del Toyota Hilux, vehículo con el que el piloto de Fórmula 1 compitió en el Dakar 2020.

Alonso ha publicado en redes sociales este coche que ha sido entregado por la marca japonesa y que ahora ya puede visitarlo todo aquel que se acerque a su museo.

Contento con la entrega

¡¡¡Ya está aquí!!!

Así luce el Toyota Hilux con el que @alo_oficial participó en el @dakar. A partir de mañana, podréis verlo en el @circuitomuseofa pic.twitter.com/oIz4dvZFFf — Museo y Circuito Fernando Alonso (@CircuitoMuseoFA) 7 de febrero de 2022

Al recibir el Toyota, el piloto asturiano se ha mostrado muy satisfecho por esta entrega: “Si bien los F1 son el corazón del museo y de mi carrera, tanto los prototipos como los de Le Mans y Daytona y este del Dakar son los que añaden un poco de salsa para la gente, que puede venir y ver un poco todas las disciplinas del motorsport, que ha sido parte de mi historia en los últimos años”. El Toyota Hilux tiene un motor de gasolina V8 atmosférico de 5.0 litros y 325 caballos a 5.000 rpm.”

Sensaciones para la nueva campaña

Además, Fernando ha hablado sobre la nueva temporada de Fórmula 1 que va a disputar con Alpine de nuevo, en la que cree que con las nuevas normas deben conseguir cosas grandes: “El límite presupuestario debería ayudar, porque no hay un presupuesto ilimitado para los mejores equipos. Ahora es más o menos el mismo presupuesto para todos y depende de nosotros hacer un buen coche. Si no lo hacemos, aprenderemos de nuestros errores. Pero ya no hay ‘tenemos menos presupuesto’ o ‘tenemos menos recursos’ o ‘están usando dos túneles de viento’. No hay más de esas cosas. Así que depende de nosotros”, sentenció Alonso.