La nueva temporada de Fórmula 1 está a la vuelta de la esquina. Uno de los pilotos estrella del campeonato, Lewis Hamilton, se ha dejado ver en el Circuit Barcelona-Catalunya poniéndole el punto picante a la jornada de tests. El piloto ha estado espiando cómo es el coche real que pilotará Max Verstappen en este 2022.

Luego ha acudido a expresar su punto de visto sobre el arranque de los test, sobre lo que pasó con Michael Masi en Abu Dabi... y acerca de cómo deben ser los comisarios de la FIA. Y, finalmente, ha cogido el relevo de George Russell y ha puesto a rodar por la tarde con el W13.

Los comisarios de la FIA

"Tenemos que asegurarnos de que tenemos comisarios imparciales. Hay pilotos que son muy amigos de ciertas individuos. Algunos viajan con ciertos individuos y tienden a tener cierto gusto por algunos pilotos. Simplemente creo que necesitamos gente que no sea parcial y que sea súper neutra en lo que se refiere a tomar decisiones"

Nueva reglamentación

"Encuentro cada año emocionante, pero ahora todo es completamente nuevo. Es realmente apasionante cuando todos los equipos aparecen con sus diferentes soluciones, por ejemplo, para los pontones, las aletas delanteras o el suelo. Para ser honesto, no tengo idea de dónde nos encontramos. Espero que estos coches cumplan la promesa que nos hicieron hace años de que podemos lucir un mejor deporte".

Final de Abu Dabi

"Creo que ya lo he dicho todo al respecto. Y eso está en mi pasado. Quiero mirar hacia adelante".

Sobre el test de hoy

"Esta mañana, al llegar y mirar por el 'pit lane' y ver todos los coches diferentes, me he sentido muy bien porque creo que es una de las temporadas más emocionantes e interesantes en las que me he embarcado. Será interesante ver dónde sale cada uno y en qué posición estamos en la primera carrera".