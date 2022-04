Las normas de la DGT están experimentando un importante endurecimiento a lo largo de estas semanas. Por eso ahora es más importante nunca estar al corriente de qué se puede y qué no se puede hacer para evitar una multa y, sobre todo, para velar por la seguridad en la carretera. La nuestra y la de los demás ocupantes del vehículo.

Son muchos los españoles que, cuando viajan, lo hacen acompañado de una mascota. Es natural que queramos disfrutar de ellas en los viajes, pero también debemos saber que podemos ser multados si nuestros perros viajan sueltos. Así que, si aún no lo haces, debes saber que tu obligación es que los animales lleven la sujeción adecuada en el coche.

Esto pide el reglamento de circulación

Las normas de la DGT establecen que debes atar a los perros de dos maneras. Del mismo modo que en el caso de las personas tienes que ponerles el cinturón de seguridad, aunque no basta con esto. El reglamento de circulación añade que hay que instalar un separador que evite que tu mascota pueda moverse de su asiento.

Los modelos homologados por la DGT

Transportines : Es la opción más frecuente en perros pequeños y con ella nos aseguramos de que el animal no pueda moverse de su zona. Debes comprobar que pueda acoplarse al cinturón de seguridad.

: Es la opción más frecuente en perros pequeños y con ella nos aseguramos de que el animal no pueda moverse de su zona. Debes comprobar que pueda acoplarse al cinturón de seguridad. Barras separadoras : Este utensilio se adapta al tamaño del coche e impide que el perro baje del asiento y camine por el suelo del vehículo.

: Este utensilio se adapta al tamaño del coche e impide que el perro baje del asiento y camine por el suelo del vehículo. Barreras a medida : Son unas rejillas que también se acoplan a las dimensiones del vehículo y aportan una sujeción fuerte para los perros más inquietos.

: Son unas rejillas que también se acoplan a las dimensiones del vehículo y aportan una sujeción fuerte para los perros más inquietos. Arnés con dos enganches: Este aparato mantiene al perro unido al asiento y evita que se desplace hacia delante y pueda distraer o incluso tocar al conductor.

La multa por incumplir estas normas

Si no llevas correctamente atado a tu perro con uno de los modelos homologados, además con el cinturón de seguridad, te expones a un mayor riesgo de accidente y a una multa importante. En caso de que vayan sueltos no no estén debidamente colocados la cifra será de 80 euros. Mientras que si ocupan el espacio de la persona que conduce el vehículo la sanción será de entre 200 y 500 euros y te serán retirados seis puntos del carnet.