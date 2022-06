Llega el verano y hace mucho calor. Muchísimo. Tanto que a veces ni con el aire acondicionado al máximo estamos tan frescos como nos gustaría dentro del coche, sobre todo si tu vehículo tiene unos cuantos años. Eso nos lleva a buscar otras alternativas, pero hay que llevar cuidado porque algunas no son legales ni seguras.

En estas fechas no es raro ver a personas al volante sin camiseta. No hay duda de que se está muy fresco dentro del coche y aparentemente no hace menos segura la conducción. Sin embargo, la DGT tiene previstas sanciones para todo tipo de comportamientos y es preciso revisar las normas antes de hacer algo que salga de lo habitual en el coche.

¿Qué dice el reglamento de la DGT sobre conducir sin camiseta?

Si tenías pensado ponerte al volante sin camiseta tenemos una mala noticia para ti: es ilegal. La DGT no permite circular de esta forma al conductor ni al resto de ocupantes del vehículo. La justificación es que el roce de la piel con el cinturón de seguridad puede generar heridas y la exposición al sol es peligrosa: sin aplicarnos crema podemos quemarnos y con ella el cinturón podría deslizar. También puede ocurrir esto con el sudor. Y en caso de accidente el cuerpo queda más desprotegido ante posibles cortes.

La sanción de la DGT para esta infracción variará en función de la interpretación del agente. Si este considera que es poco peligrosa el mínimo es de 80 euros, pero si opina que el riesgo que se está asumiendo es mayor puede imponer hasta 200 euros de multa y la retirada de tres puntos en el permiso de conducir.

Otras conductas veraniegas que son ilegales

Ponerse al volante sin camiseta solo es uno de los comportamientos que no debes reproducir en verano. Tampoco se permite comer durante la conducción, así que si quieres tomar algo fresco debes parar o estacionar el vehículo en caso de estar en vía urbana y esperar a la próxima área de servicio o salida si estás en carretera.

No se puede comer y tampoco beber. Ni siquiera agua para refrescarte o café para mantenerte alerta. Todo lo que sea utilizar las manos para manipular objetos que no tengan que ver con la conducción como el volante, el freno de mano o la palanca de cambio de marchas está prohibido y es sancionable con el mismo criterio: entre 80 y 200 euros según la interpretación del agente. Tampoco puedes, por supuesto, quitarte prendas que te estén dando calor.

Cuidado con prendas como las gorras o las chanclas

Otra infracción que quizá no conozcas es conducir con una gorra que tape tus orejas. Nuestros oídos deben estar despejados para escuchar correctamente todos los elementos del tráfico que nos alerten de los peligros que nos podamos encontrar, por eso tampoco podemos llevar auriculares. Los cinco sentidos deben estar alertas y si quieres proteger tu vista del sol debe ser con un elemento que no merme tu capacidad visual ni auditiva. La multa por esto es de hasta 80 euros.

El mismo importe deberás pagar por otra infracción que es bastante más común: sacar el codo por la ventanilla. Los brazos no pueden apoyarse porque los agentes pueden interpretar que esto afecta a los movimientos. Igual de prohibido está, y la sanción puede alcanzar los 100 euros, que un ocupante ponga los pies en alto.

Y si hablamos de mantener los pies frescos, también está terminantemente prohibido conducir con chanclas: sus suelas no son rígidas y dificultan el uso de los pedales. La multa puede ascender a 200 euros... que en comparación con el resto de infracciones son pocos.