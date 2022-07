Este año no pudo ser. El valenciano Tosha Schareina apenas unos días antes de iniciarse el Dakar 2022 anuciaba que finalmente no podría participar en el mítico rally. El proyecto que había urdido junto al Aspar Team no había llegado a tiempo. Pero en 2023 lo volverá a intentar. Schareina, de la mano de Jorge Martínez Aspar lidera un ambicioso proyecto para llevar al Aspar Team hasta la arena del desierto en el Raid más prestigioso del mundo.

El piloto valenciano, de 26 años debutará con su nuevo equipo, el Aspar Team GASGAS en la Baja Aragón, una de las pruebas más importantes del calendario nacional que se celebra en Teruel del 21 al 23 de julio. En declaraciones a enduromagazice.com, Tosha se muestra muy ilusionado con esta nueva etapa en su carrera: «estamos al 100%, muy motivados. Tras el aplazamiento del Rally de Andalucía me estrenaré con el GASGAS en la Baja Aragón. Estamos preparados para correr el resto de carreras del Mundial y aquellas que nos hagan sumar horas de navegación, carreras de enduro u otras modalidades para mejorar y estar listos para el gran objetivo, el Dakar». Tosha Schareina participará en el mítico Raid con una moto satélite de GASGAS y con la asistencia del equipo GASGAS. El Dakar se celebrará del 31 de diciembre de 2022 al 15 de enero de 2023 y que estrenará un recorrido inédito desde las playas del mar Rojo hasta la orilla del golfo Pérsico en Dammam. Por delante Schareina tiene seis meses de intensa preparación que comienza en unos días con la Baja Aragón, una prueba que disputa por tercera vez. En las dos precedentes ha finalizado segundo y ahora, tratará de subir a lo más alto del podio. El nuevo piloto del Aspar Team GASGAS ya sabe lo que es participar en el Rally Dakar, prueba en la que compitió en 2021 acabando como el segundo mejor rookie en una meritoria 13ª posición en la clasificación general. A sus 26 años Schareina cuenta con una dilatada trayectoria en el mundo del motociclismo. Se inició en el mundo del motor influido por su tío, un gran aficionado. Empezó practicando motocrós y luego pasó al enduro y al rally. A los 20 años firmó su primer contrato profesional con el equipo Husqvarna España y participó en sus primeras carreras del campeonato del mundo, así como en la carrera FIM International Six Days Enduro (ISDE), representando a España durante cuatro años consecutivos. En 2020 ganó el Rally de Andalucía lo que le abrió las puertas al Dakar en 2021. Tras su ausencia en 2022, en 2023 volverá de la mano de Aspar.