La Cuna de Campeones ha vuelto a triunfar en el Campeonato de España de Superbike. La quinta ronda del ESBK no ha defraudado y el circuito de Motorland Aragón ha sido testigo de un nuevo fin de semana de éxitos para el equipo de la escuela de motociclismo del Circuit Ricardo Tormo.

El calor fue el gran protagonista durante todos los días de competición en el trazado aragonés, unas condiciones complicadas y duras para los pilotos, pero con las que todos ellos aprendieron y sumaron mucha experiencia.

Uno de los pilotos más destacados fue David González en la categoría de PreMoto3. El andaluz consiguió hacer la pole el sábado, y desde esa primera posición luchó por la victoria hasta la bandera a cuadros: González terminó segundo a tan solo 23 milésimas del primer puesto. El domingo volvió a estar en la lucha por la victoria, y en esta ocasión se llevó el primer puesto con solvencia. Tras una mala salida, González retrocedió hasta la decimocuarta posición en la primera vuelta, pero pocos giros después pudo recuperar todo el terreno perdido para ponerse líder. El piloto de la Cuna de Campeones marcó un ritmo imparable y venció con una ventaja de más de diez segundos de diferencia respecto al segundo clasificado.

"En la carrera de hoy he intentado salir lo mejor posible, pero he salido mal. Me he colocado por fuera para intentar adelantar y no tenía sitio, me he tenido que salir. Luego he intentado adelantar lo máximo posible y en la segunda creo que ya iba primero. Me he puesto a tirar a tope hasta la última vuelta y me he llevado la victoria. Quiero dar las gracias a mi equipo, familia y patrocinadores, esta victoria se la quiero dedicar a Hugo Millán", declaró González tras su victoria.

En cuando a los otros dos pilotos de la Cuna en esta categoría, Mark Pérez fue duodécimo en la primera carrera y undécimo en la segunda, mientras que Kerman Martínez, tras una positiva décima posición en la primera manga, el domingo tuvo una fuerte caída en el warm up que le provocó una fractura de peroné tal y cómo indicó la primera valoración en el hospital. Tras su llegada a Valencia, esta semana se conocerá el alcance real de su lesión.

Equipo referente en Promo3, con varios dobletes

En el caso de Promo3, la Cuna de Campeones volvió a ser el equipo referente. En la primera manga del fin de semana, al igual que en PreMoto3, la victoria se escapó en los últimos metros por una diferencia mínima: Jesús Torres fue segundo y terminó a 74 milésimas de la victoria. Además, el podio lo completó Alejandra Fernández con una gran tercera posición. Por su parte, Valentín Perrone fue cuarto, Joel Pons quinto, Elliot Kassigian sexto, Miguel Rodríguez séptimo y Mika Siebdrath octavo.

El domingo la victoria se volvió a resistir para la Cuna con el segundo puesto de Valentín Perrone a 97 milésimas del vencedor y el tercer puesto de Jesús Torres, que se quedó a poco más de una décima del primero. Elliot Kassigian fue cuarto, Joel Pons quinto, Alejandra Fernández sexta, Mika Siebdrath séptimo y Miguel Rodríguez tuvo que retirarse en la última vuelta.

En cuanto a Supersport Next Generation, Juan Rodríguez vivió un fin de semana agridulce con un positivo sábado y una caída el domingo. El piloto de Castellón estuvo cerca de hacer la pole con el tercer mejor tiempo en la sesión clasificatoria del sábado. Juan seguía mostrando su buen estado de forma y en la primera carrera terminó segundo, a tan solo a 1.3 segundos del primer clasificado. Con estas buenas sensaciones Rodríguez llegaba al domingo con grandes expectativas, pero las altas temperaturas de la pista comprometieron la carrera de los pilotos de esta categoría. En la tercera vuelta de la segunda carrera, cuando Juan Rodríguez marchaba en posiciones de podio en busca de la primera plaza se fue al suelo y se vio obligado a retirarse, aunque esta caída no tuvo ninguna consecuencia física para él

Además, en Moto4, la progresión de los pilotos más jóvenes del equipo está siendo clara. El podio de esta categoría está cada vez más cerca, algo que se mostró sobre todo en la segunda manga del fin de semana. En la primera carrera Alberto Enríquez fue octavo, Ignacio Galán décimo, Pedro Varela decimotercero y Luis Miguel López se retiró en la última vuelta. En la segunda carrera, tanto Pedro Varela como Ignacio Galán estuvieron presentes en el grupo que luchaba por la victoria. Finalmente, Varela terminó séptimo y Galán octavo, mientras que Alberto Enríquez fue noveno y Luis Miguel López undécimo.

Próxima carrera

La próxima cita del Campeonato de España de Superbike será durante el fin de semana del 3 y 4 de septiembre en el circuito de Los Arcos, en Navarra.