Ha llegado el verano y decenas de millones de españoles van a participar en la operación salida durante los meses de julio y agosto. Va a ser el primer verano sin restricciones relacionadas con la pandemia de Covid-19 y todos tenemos muchas ganas de llegar a nuestros destinos. Sin embargo, eso no nos da derecho a infringir el reglamento de circulación por mucha prisa que tengamos por llegar.

Para empezar, debemos respetar los límites de velocidad. Si no hay señales que indiquen lo contrario, 120 kilómetros por hora en autopistas, autovías y carreteras con arcén de más de metro y medio y 90 en las que no cumplan este último requisito. Pero eso no es todo: si queremos adelantar a un vehículo que circula más lento que el nuestro debemos tener en cuenta las normas

Cuándo se puede y no se puede adelantar al vehículo de delante

Empezando por lo obvio, no podemos hacerlo si hay una señal de prohibido adelantar o si nuestro carril y el de al lado están separados por una línea continua. Eso lo saben todos los conductores que se han examinado del carnet. Pero hay otras restricciones.

En concreto, son seis los supuestos en los que el reglamento de circulación no permite estas maniobras:

Curvas o cambios de rasante sin visibilidad Pasos a nivel Detrás de un camión que está adelantando Intersecciones y proximidades Pasos de peatones Túneles

Recuerda, aun sin existir señal que lo prohíba, está prohibido adelantar en:



❌Curvas o cambios de rasante sin visibilidad

❌Pasos a nivel

❌Detrás de un camión que adelanta

❌Intersecciones y proximidades

❌Pasos #peatones

En ninguno de estos escenarios se puede adelantar, aunque no esté señalizado. En los cuatro primeros el motivo se debe a la escasa visibilidad, ya sea por nuestra parte hacia otros vehículos o de los otros vehículos hacia el nuestro.

En los pasos de peatones nunca sabemos cuándo puede aparecer un individuo, por lo que distraernos con el adelantamiento puede ser fatal. Y en los túneles, por bien iluminados que estén tampoco debemos salirnos de nuestro carril. Son normas de seguridad que debemos respetar.

Otros consejos de utilidad

Si es tu primer desplazamiento desde el inicio de la pandemia debemos recordarte que, además de bajar a 90 la velocidad máxima en las carreteras convencionales sin arcén de metro y medio, también se ha eliminado el margen de 20 kilómetros por hora. No podrás, por tanto, poner tu coche a 110 para completar la maniobra.

Asimismo, te recomendamos parar cada dos horas como mínimo para que tú y tu vehículo descanséis. Es importante mantener la concentración para que la conducción sea segura. Todos queremos llegar rápido, pero ante todo queremos llegar.