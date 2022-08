Conducir con gafas o lentillas, ¿puede ser motivo de multa? Con la nueva 'Ley de Tráfico' de la Dirección General de Tráfico todos los conductores deben ser conscientes de las últimas sanciones que conllevan las renovadas normativas pero tampoco deben olvidarse de que otras normativas siguen vigentes y te pueden costar un disgusto de cara al bolsillo si te ‘pillan’.

Muchos conductores desconocen si deben llevar unas gafas graduadas de repuesto en el coche. La normativa del reglamento general de conductores señala que los usuarios, al volante, deben utilizar elementos correctos de visión si tienen algún tipo de deficiencia. En ese sentido, hace años era obligatorio llevar unas gafas de repuesto en la guantera, sin embargo en la actualidad la Ley de la DGT no obliga a ello, pero no deja de ser algo aconsejable. Si tienes un percance durante el trayecto, no tener una alternativa te obligaría a detener la marcha, ya que si continuas conduciendo sin tener una perfecta visión, poniéndote tú en peligro y al resto de los usuarios de la vía.

Y ahora surge la pregunta: ¿cómo sabe la Guardia Civil que un conductor debe llevar gafas o lentillas? Pongamos que te paran los agentes en un control rutinario en carretera. O más grave aún: tras sufrir un accidente. Te pedirán la documentación del vehículo y, por supuesto, el carnet de conducir. En este último documento, el que para obtenerlo debes pasar una revisión médica, lo indica. ¿Sabes dónde?

Debes consultar tu carnet de conducir

En el reverso, en el punto 12 (el último), está la clave. Si no pone nada, no necesitas nada. Sin embargo, si ves la numeración 01.01 el agente sabrá de inmediato que debes llevar gafas. Si no las llevas puestas tendrás un problema. Podrás alegar entonces que llevas puestas unas lentillas correctores para ver perfectamente. Tampoco será mayor problema para la Guardia Civil porque en ese caso, en tu carné de conducir debe indicar los dígitos 01.02, que señalan que eres usuario de lentillas y, lo más importante, puedes conducir con ellas. Por último, si aparece 01.06 querrá decir que puedes conducir tanto con gafas como con lentillas.