La DGT ha anunciado esta semana una novedad importante: dejará de enviar por correo las multas en papel a un grupo de conductores. Obviamente las seguirá haciendo llegar, no nos ilusionemos, pero lo hará vía online. Será a través de la Dirección Electrónica Vial (DEV), la plataforma digital de Tráfico.

El objetivo es potenciar la digitalización como ocurre en otros países y reducir el gasto de papel. Para ello el organismo ha decidido ser muy tajante y obligar a los conductores afectados a registrarse en la DEV. Los que no lo hagan en un plazo de un mes serán dados de alta de forma unilateral por la DGT. Una vez entre en vigor este cambio las multas solo se notificarán por esa vía y será responsabilidad de cada uno revisarla continuamente.

¿Quiénes son los afectados por la medida de la DGT? ¿Afecta a particulares y a empresas?

La pregunta del millón: ¿me afecta a mí? Si trabajas en una empresa que tiene coches a su cargo la respuesta es sí. La DGT tiene un registro de todos los vehículos que pertenecen a personas jurídicas y si les multa el aviso ya no les llegará por correo a las oficinas. Debes tener esto en cuenta si conduces un coche que no te pertenece.

Si por el contrario tu situación es la de los conductores particulares, puedes respirar con tranquilidad. A pesar de que Tráfico ha valorado eliminar completamente las multas físicas, de momento seguirá haciéndolas llegar por correo tradicional a los domicilios de cada usuario de la vía.

Así es como funciona el nuevo sistema digital de notificación de multas

Si eres del primer grupo de conductores y te afecta este cambio debes registrarte cuanto antes en la DEV para que la DGT no lo haga por ti. Este sistema es similar a un correo electrónico, pues las notificaciones aparecen ordenadas: además de multas recibirás otro tipo de avisos.

Los conductores particulares también pueden cambiar a este método, pero es excluyente. Es decir, si te pasas a la DEV ya no recibirás multas por correo y no podrás revocar tu decisión. Los avisos en papel llegan, mientras que en la modalidad digital es responsabilidad de cada uno comprobarlo y si se te pasa el plazo se te penalizará por no haber pagado. Las empresas tendrán diez días naturales de plazo para abonar los importes y si no lo hacen podrían llegar a sufrir embargos por parte de Hacienda. Merece la pena entrar todos los días para evitar disgustos.