Valentino Rossi valoró como "frustrante" su resultado en las dos primeras carreras en las que participa en el Circuit Ricardo Tormo sobre cuatro ruedas, en la Fanatec GT World Challenge powered by AWS, después de una larga trayectoria como piloto de MotoGP en la que ha celebrado 24 grandes premios en Cheste. El italiano no se cansa de repetir que el trazado valenciano no es de sus favoritos, y en él perdió dos títulos mundiales en 2006 (ante Nicky Hayden) y en 2015 (ante Jorge Lorenzo).

Este domingo tuvo que abandonar cuando solo llevaba tres vueltas desde el cambio de piloto obligatorio. Un día antes había acabado decimotercero, en una prueba que reveló que hizo sin sistema de radio para comunicarse con el equipo, debido a una avería. "Ha sido un fin de semana frustrante en cuanto a resultados, pero estoy contento con el ritmo y la velocidad que teníamos", dijo Rossi en declaraciones facilitadas por su equipo WRT Audi. "La Carrera 1 fue difícil porque perdimos la radio desde el principio y me quedé sin mensajes y sin información. Es muy difícil adelantar en esta pista y no tuvimos las mejores paradas en boxes, así que nos quedamos fuera del top 10. No pudimos terminar la Carrera 2 por un problema técnico, es una gran pena porque perdí la posibilidad de tener media hora de experiencia en mojado. Aun así, en la vuelta y media que pude conducir, las sensaciones fueron muy buenas". Rossi: "Cheste es un poco más fácil en coche, tiene curvas divertidas" El belga Fréderic Vervisch, con el que ha compartido el coche con el número 46, se mostró en sintonía con Rossi, del que valoró sus avances en la clasificación: "Un fin de semana difícil, en una pista que no nos resultó fácil. Creo que teníamos potencial para hacer más y espero que podamos demostrarlo en la última carrera de la temporada en Barcelona. Hay que destacar la excelente sesión de clasificación de Valentino, que está dando grandes pasos adelante en este aspecto crucial".