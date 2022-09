La Dirección General de Tráfico se está poniendo cada vez más dura. Desde que se aprobó la reforma de la Ley de Tráfico se han prohibido comportamientos comunes y elevado los importes de las multas. El objetivo es velar por la seguridad vial y otra de las consecuencias es un incremento de la recaudación por sanciones a conductores.

Algunas de las novedades se han comunicado poco y mal y si no las conoces pueden cazarte y hacerte pagar por una infracción que has cometido sin saberlo. Desconocer una norma no exime de cumplirla y esto también se aplica en las normas de tráfico. Así que te explicamos cuál es la nueva multa que implementa la DGT este mes para que no te pille desprevenido.

La DGT multa con 500 euros por llevar detectores de radares en el coche

La principal fuente de sanciones de la DGT son los radares. Millones de conductores españoles son pillados cada año superando los límites de velocidad de las carreteras y están obligados a pagar por esas infracciones. Poco a poco se van instalando cada vez más para asegurarse de que nadie corra en las carreteras y salga impune de esa imprudencia.

Una solución que se inventó contra estas multas fueron los detectores de radares. Estos dispositivos avisan a los conductores cuando se acercan a uno de estos aparatos para que puedan levantar el pie del acelerador y, una vez lo pasen, volver a correr. Lógicamente la DGT los considera un peligro para la seguridad vial y los ha prohibido.

Desde este mes llevar este objeto que ya es tan común puede costarte más caro que la propia multa del radar. Tráfico ha anunciado que multará con 500 euros a todos los conductores que sean pillados con detectores y, además, les retirará seis puntos del carnet. Un castigo duro que debes conocer para saber el riesgo al que te expones si usas estos dispositivos.