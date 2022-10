Los seis monoplazas Tatuus de Campos Racing fueron descalificados de la primera y segunda carrera del fin de semana por la instalación de una rejilla metálica protectora de los radiadores que no tenía ninguna mejora del rendimiento, según aclaró la escudería Campos Racing en un comunicado, y que no le impide asegurarse el título de Nikola Tsolov.

"Campos Racing quiere aclarar los acontecimientos sucedidos durante la penúltima cita de la temporada 2022 de F4 Spain en el Circuito de Navarra este pasado fin de semana. Campos Racing vio cómo sus monoplazas eran descalificados de la primera y segunda carrera en Los Arcos debido a la instalación de unas rejillas en los pontones que tenían como finalidad proteger los radiadores de cualquier daño potencial. Los comisarios realizaron una incorrecta interpretación del reglamento técnico pues dichas rejillas no suponían ninguna mejora en lo que a rendimiento se refiere y es una medida preventiva adoptada en otros campeonatos para evitar posibles incidencias a nivel mecánico", explica el equipo en su comunicado.

"Debido a algunas desinformaciones aparecidas en los medios, Campos Racing quiere aclarar dicha confusión poniendo de manifiesto que no cabe calificar dicha actuación como una infracción técnica. El equipo presentó inmediatamente una reclamación, pero al mismo tiempo es necesario aclarar la información falsa que no hace sino dañar la buena reputación y nombre de Campos Racing. Además, dichas descalificaciones no afectan en nada a la resolución del título pues Nikola Tsolov ha asegurado matemáticamente la clasificación de pilotos", concluye.