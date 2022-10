Marta García no pudo acabar su segunda temporada en las W Series hace un año por un episodio de ansiedad en el Circuito de Las Américas que le hizo bajarse del coche y poner el acento en los problemas mentales del deporte de élite sobre los que ya habían llamado la atención estrellas como la gimnasta Simone Biles y la tenista Naomi Osaka.

La de Dénia, un año después, parece haber recuperado la sonrisa tras un nuevo podio, el cuarto de su carrera en las W Series, que la sitúan sexta de la general, como segunda española, con solo un punto de ventaja con la también valenciana Nerea Martí, y a falta de solo dos carreras, en el regreso al Circuito de Las Américas, el 21 y 22 de octubre, y en México, del 28 al 30 de octubre.

"Quería ganar pero estoy contenta porque he luchado para defender el podio", confesó la piloto española de la escudería cortDAO Marta García, de 22 años, y con 20 carreras en las W Series, y que salía desde la 'pole' en la carrera de acompañamiento del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1 en Marina Bay. La valenciana tuvo que trabajar duro en carrera para defender el tercer puesto en una prueba que se disputó en seco y que se decidió en la última vuelta tras una intervención del coche de seguridad. Con el crono regresivo a cero la carrera se relanzó con solo una vuelta para la bandera a cuadros y Marta confirmó la tercera plaza para culminar un gran fin de semana.

"Quería ganar en Singapur y más saliendo desde la pole. Sabía que en seco me iba a costar coger el ritmo en las primeras vueltas porque en los libres tuve problemas con el balance de frenos y no pude coger buenas sensaciones", comentó Marta García, que este lunes regresaba a casa desde Singapur, y que explicaba así la carrera: "Mi rival en primera fila ha reaccionado más rápido que yo y me ha adelantado. Luego he tratado de defender el segundo puesto pero ha sido imposible. Me he puesto tercera y cada vez iba mejor, alejando a la piloto que tenía detrás. Al final he sido tercera y por eso salgo contenta, porque en condiciones de agua estoy ahí, y en seco, a pesar de todo, he podido subir al podio. Viajaré a Austin con confianza. ¡Allá vamos!”.

Cuatro podios en su carrera en las W Series

Marta García debutó en la campaña inaugural de las W Series en 2019, con una victoria en Norisring y un tercer podio en Hockenheim, y cuarta de la general. Al año siguiente después de la pandemia, 2021, fue tercera en Spa, pero finalizó duodécima, y pese a quedarse fuera de los puestos directos para repetir en parrilla, fue repescada y ahora mismo es la segunda de las tres españolas, con 45 puntos, uno tan solo por encima de Nerea Martí, que suma un podio menos, tres, dos de ellos esta temporada, los terceros puestos en Miami y en Francia. En Singapur, donde Beitske Visser, Alice Powell y Marta García subieron a los tres cajones, con Belén García cuarta, Nerea Martí solo pudo ser duodécima.

La de Albalat dels Sorells sufrió en su primera vez en Singapur durante la sexta cita de la W Series, que estuvo marcada por la lluvia. Martí, que suma 15 carreras en el campeonato, cinco menos que Marta, no pudo sacar todo su potencial durante un sábado complicadísimo, en un pista nueva para ella. En los libres fue sexta, y aunque el fin de semana prometía, en la clasificación del sábado la lluvia transformaba la pista, y cuando se subió al monoplaza ya había demasiada agua, por lo que era imposible mejorar los tiempos.

En carrera Martí consiguió remontar tres posiciones a pesar de un choque con otra piloto en la primera vuelta. Finalmente, cruzó la bandera a cuadros en decimosegunda posición. Actualmente, la joven de Albalat dels Sorells es séptima en la clasificación general.

“No estoy contenta con el resultado, esperaba algo mejor aquí pero vamos a seguir trabajando como siempre, sigo motivada para Austin. Aún puede pasar de todo y vamos a seguir luchando".

La británica Jamie Chadwick se ha asegurado su tercer título consecutivo en las W Series, por delante de Beitske Visser, Alice Powell, Abbi Pulling y la barcelonesa Belén García, que cierra el Top-5 con 58 puntos, trece más que Marta García y catorce más que Nerea Martí, que buscarán superarla en las dos citas que quedan del campeonato.