Cada año si tu coche ya tiene un tiempo o en periodos más amplios si es nuevo, todos sabemos lo que nos toca: pasar la Inspección Técnica del Vehículo. Más conocida por su sigla, la ITV es obligatoria para todos los vehículos. Normalmente no da problemas y superamos todas las pruebas, pero a veces pueden pillarnos donde no nos lo esperamos.

Si te toca pasar esta revisión en los próximos días o semanas debes estar al tanto de que te vas a encontrar con una prueba nueva a la que no se había sometido antes tu coche. Es conveniente que revises todos los elementos en tu coche para no encontrarte con una sorpresa negativa. Si no superas todos los requisitos perderás tiempo y dinero y no podrás usar el vehículo hasta que no arregles las deficiencias.

Nueva prueba de la ITV sobre la seguridad del coche

El catálogo de la inspección va cambiando con el tiempo y actualizándose según las nuevas piezas que incluyen los vehículos y las causas más comunes de accidentes y averías. Además algunas modificaciones vienen dictadas por normativas de la Unión Europea y este es el caso de la que entra ahora en vigor.

Concretamente el nuevo elemento a revisar son los sistemas de emergencia eCall. Posiblemente no te suene su nombre, pero tu coche lo tiene si no es muy viejo. Se trata de un sofisticado método de seguridad para protegernos en caso de accidente. Te explicamos en qué consiste y cómo puede pasar o no la ITV.

¿Qué son los sistemas eCall?

Para empezar son obligatorios desde 2018: todos los modelos homologados desde entonces lo llevan obligatoriamente y también muchos de los anteriores lo instalaron de forma opcional. En caso de accidente este sistema se activa y notifica al instante a los cuerpos de seguridad del siniestro y de su ubicación. También tiene un botón para que llamemos nosotros mismos de forma manual solo con apretarlo. Funciona en toda la Unión Europea.

Desde el 31 de marzo en la #UE, los nuevos modelos de turismo y furgoneta llevarán de serie el #eCall , un sistema de aviso automático de emergencias que puede salvar muchas vidas. ¿Quieres saber cómo funciona? ⏩ https://t.co/DWWH2Wam0G pic.twitter.com/Jiiwa2pWTm — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) 2 de abril de 2018

La nueva prueba consiste en una revisión del funcionamiento del sistema eCall. Se comprobará que las llamadas de emergencia lleguen correctamente y estén inscritos en él todos los siguientes datos:

Matrícula

Modelo del vehículo

Tipo de combustible

Ubicación del siniestro

Un componente más del que debemos estar pendientes si no queremos tener problemas para pasar la ITV.