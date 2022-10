Dos títulos siguen en juego en el FIM JuniorGP que celebra este fin de semana su penúltima cita en Motorland Aragón, tras la que ya solo quedará la de València, en el Circuit Ricardo Tormo, el 30 de octubre. Después de que José Antonio Rueda (Team Estrella Galicia 0,0) se hiciera con la corona del Mundial Junior de Moto3 en Misano antes de dar el salto el próximo año al Mundial con el Red Bull KTM Ajo, hay otros múltiples objetivos en juego en el trazado aragonés de Alcañiz.

Sin ir más lejos y para empezar, el subcampeonato en JuniorGP, muy reñido con pilotos como David Salvador (Laglisse Academy) a un solo punto del tercer clasificado, Syarifuddin Azman (SIC Racing), y otros como Filippo Farioli (Aspar Junior Team) - otro futuro piloto del Campeonato del Mundo de Moto3 - y el de Ayora Ángel Piqueras (Team Estrella Galicia 0,0) también en la lucha por la medalla de plata. No obstante, este último, que tenía al segundo a once puntos, no podrá estar al fracturarse la cadera mientras entrenaba en motocross el pasado fin de semana, por lo que el martes fue operado con éxito, según informó su equipo.

Sin olvidar a Adrián Cruces (Cuna de Campeones). El valenciano llega en un gran estado de forma y ya venció en la carrera que se celebró en Motorland el año pasado en la Hawkers European Talent Cup.

CON EL RECUERDO DE HUGO MILLÁN El equipo Cuna de Campeones tendrá presente, como en cada carrera, la figura de Hugo Millán, pero especialmente en Aragón, circuito donde lamentaron su pérdida y por lo que la Cuna le dedicará todos los resultados del fin de semana. “En este circuito gané el año pasado y llegamos con muchas ganas. Tengo mucha confianza de que lo puedo hacer bien con la Moto3 porque cada carrera vamos dando pasos adelante muy importantes. También es una pista en la que recordamos mucho a Hugo Millán, al que le dedicaremos todos los resultados y daremos todo por él”, declaró Adrián Cruces.

Tampoco estará otro aspirante al título en Moto2, Álex Escrig. El piloto de Puçol se perderá dos carreras clave en Aragón después de haber sido declarado no apto tras una caída en los primeros entrenamientos celebrados este jueves en Alcañiz. El alemán Lukas Tulovic (Liqui Moly Intact JuniorGP Team) es líder del Europeo después de una temporada en la que nunca ha quedado por debajo del segundo cajón del podio. Tiene su primera oportunidad para alzar el título en Aragón, sin tener que esperar a la carrera única de València.

El australiano Senna Agius (Promoracing) está a 54 puntos de Tulovic. Y en la clase Stock, Marco Tapia (Easyrace Team) lidera la clasificación con sólo cinco puntos de ventaja sobre Alex Ruiz (FAU55 TEY Racing) a falta de tres carreras. El castellonense Juan Rodríguez (Cuna de Campeones), a 38 puntos, se resiste a arrojar la toalla. A pesar de la mala suerte del inicio del campeonato con tres ‘ceros’ consecutivos de las tres primeras citas, el piloto de Castellón acumula cinco podios consecutivos en las cinco últimas carreras, por lo que se encuentra confiado con sus posibilidades de repetir un buen resultado este fin de semana.

Los pilotos de la Hawkers European Talent Cup también tienen dos carreras por delante, con Joel Esteban (Aspar Junior Team) en lo más alto de la clasificación, con 15 puntos de ventaja sobre Guido Pini (AC Racing Team). Dodo Boggio (Aspar Junior Team) está a sólo 19 puntos y algo más lejos están Máximo Martínez a 32 puntos, y Hakim Danish y el alicantino de Cox Alberto Ferrández (Finetwork MIR Junior Team), a 40 puntos. Esteban puede hacerse con la corona este fin de semana si sale de Aragón con 25 puntos de ventaja.

El sábado 8 de octubre se entregará el trofeo de la pole de la Hawkers European Talent Cup en memoria de Hugo Millán, el joven piloto de la Cuna de Campeones fallecido en julio del pasado año tras un accidente en esta misma pista. El autor de la pole se subirá al podio al final de la actividad en pista prevista para el sábado y se le entregará el trofeo.

Horarios de las carreras del domingo del FIM JuniorGP de Aragón (DAZN):

11:00 - Europeo de Moto2 - Carrera 1

12:00 - Hawkers European Talent Cup - Carrera 1

13:00 - JuniorGP - Carrera

14:00 - Europeo de Moto2 - Carrera 2

15:00 - Hawkers European Talent Cup - Carrera 2