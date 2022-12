El alto precio de la gasolina es un problema serio. Supone un gasto elevado para las familias y se suma a la subida de los costes de otros bienes imprescindibles como la luz o la comida. Pero no por ello está justificado irse sin pagar de las gasolineras, algo que se está extendiendo de forma preocupante.

Si un cliente se escapa sin pasar por caja está cometiendo una estafa por delito leve y conlleva una multa de un máximo de 400 euros, con pago diario de uno a tres meses. Además, evidentemente, de pagar el dinero robado. Eso sí, en caso de reincidir se agrava y puede llegar a haber una pena de prisión. Se ha revelado que solo en el País Vasco ya se han recogido 500 denuncias este año. La mayoría de ellos son cazados gracias a las cámaras de seguridad, que les toman la matrícula.

El truco viral para no pagar en gasolineras tiene que ver con el teléfono móvil

El modus operandi es sencillo. El delincuente llena el depósito de su vehículo con una cantidad de valor inferior a 50 euros y no huye, sino que accede a la caja de la gasolinera. Una vez ahí pide el datáfono, pone el móvil encima y se marcha. Pero algo ocurre: no sale ningún ticket y cuando el empleado se da cuenta el ladrón ya ha huido.

¿Qué ha pasado? Pues no ha habido ningún pago. El truco consiste en que el delincuente tiene grabado en el móvil el sonido que emiten los datáfonos cuando aceptan una operación y lo reproduce para confundir al encargado de cobrarle. Luego se va rápido, antes de que este se dé cuenta de que la transacción no se ha producido. Debido a esto se está pidiendo una atención extrema a los dependientes para que no dejen ir a ningún cliente antes de comprobar el ticket.