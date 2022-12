¿Tienes que pasar la ITV? ¿Tu coche está matriculado desde 2008? Pues ojo, porque puede que no pases la inspección obligatoria. Y es hay un detalle que muchos conductores desconocen y pasa desapercibido y es que los vehículos matriculados desde esta fecha citada anteriormente que acudan a la inspección con uno de los testigos encendidos fallarán directamente la prueba.

Todos los vehículos están obligados a pasar esta prueba cada año, excepto que el coche tenga menos de 10 años que tendrá que hacerlo entonces cada dos. En este examen se valoran minuciosamente todos los aspectos del vehículo: desde las luces, la carrocería y los frenos hasta los neumáticos, el chasis, la suspensión y el mantenimiento. El problema viene tras el aviso de que todos los vehículos matriculados desde 2008 no deben acudir a la prueba con el testigo MIL o fallo de motor, situado en el cuadro de mandos tras el volante, encendido porque se considera un defecto grave que no permitirá pasar la ITV. El indicador MIL se apaga tras el chequeo del sistema. Esta comprobación debe efectuarse únicamente a vehículos matriculados a partir del 1 de enero de 2008. Por tanto, no se realiza a vehículos anteriores a esa fecha.

Pero no es el único motivo por el que pueden multarte en la ITV. También tendrás que pasar por caja, si la tienes caducada o no superada. En caso de circular con la ITV caducada, la multa será de 200 euros que supondrá la mitad a corto pago. Si circulas, en cambio, con una ITV desfavorable tras el examen, la sanción económica también será de 200 euros. En cambio, si esa ITV es directamente negativa y coges el vehículo, la multa asciende a 500 euros.

Circular sin etiqueta aunque hayas aprobado la ITV, la sanción será de 80 euros, mientras que, si circulas con una pegatina de la ITV en un coche que no la ha superado será considerado un delito de uso de certificación falsa. Aunque la sanción no está definida puede ascender hasta los 720 euros.