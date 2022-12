El nuevo programa de Antena 3 de Joaquín ha llevado en su última edición una interesante charla con el piloto catalán Marc Márquez. Por desgracia, el que haya sido ganador de hasta ocho premios mundiales de motociclismo, seis de Moto GP, uno de Moto 2 y otro de Moto 3, atraviesa desde hace unos años una serie de lesiones, además de unos problemas en la vista, que le han tenido al borde de la retirada. "Cuando me pasó el problema de la vista, me planteé seriamente dejar de competir, era mucho sufrimiento".

Por suerte, el que fuese el campeón más joven en ganar Moto GP, está volviendo a tener continuidad en los grandes premios, en lo que es su vida y para lo que ha nacido. "Con cuatro años le pedí una moto de gasolina a mis padres por los Reyes Magos. Al año siguiente ya empecé a competir y nunca pensé que todo esto era para ser profesional, lo hacía por puro entretenimiento", confesó Márquez.

Al ser preguntado por el gaditano sobre Valentino Rossi y si era su peor enemigo, el piloto contestó: "Hubo muchas cosas para tener mal rollo, él ni me daba la mano y ni me saludaba. Hubo una tensión y cada uno tiene sus razones. No hay ninguna posibilidad que me pueda reconciliar con él".

Todo esto, tras el famoso incidente, en la memoria de todos los amantes la motociclismo, en al Gran Premio de Malasia de 2015. Rossi mandó al suelo de la pista al catalán en medio de un adelantamiento, soltando la pierna de manera innecesaria, lo que desembocó en un cruce de declaraciones y acabó con una relación de respeto mutuo entre el que era hasta entonces ídolo, con el que iba a ser su relevo como campeón del futuro.