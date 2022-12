Pasar la ITV cuando corresponde es obligatorio, es el gran examen que debe pasar nuestro vehículo y no hacerlo puede suponer una multa de entre 80 y 500 euros. Pero, ¿es objeto de sanción no llevar la pegatina de la ITV? La respuesta es sí. Es obligatorio llevar colocada la pegatina de la ITV en la esquina superior derecha del parabrisas en el caso de los turismos. No hacerlo es una infracción de carácter leve y la multa es de 80 euros.

Si la llevas metida en la guantera, te aconsejamos que la pongas para evitar sorpresas. En el caso de que, por alguna razón, se te haya perdido, recuerda que también es de obligado cumplimiento llevar en el coche el informe favorable que te dan tras la inspección y la ficha técnica del automóvil. Aunque esto no te va a librar de la sanción por no llevar visible el distintivo. Nueva ITV: En 2022 pedirán este papel para poder pasar la revisión de tu coche La pegatina de color que nos entregan tras superar correctamente las pruebas de la ITV (Inspección Técnica de Vehículos) es la certificación que acredita que nuestro coche es apto para seguir circulando, al cumplir con la normativa vigente. Este distintivo recibe el nombre técnico de V-19 y su regulación está contenida en el Real Decreto 2822/1998, que aprueba el Reglamento General de Vehículos. La normativa dice lo siguiente: "En el caso de vehículos que tengan parabrisas, el distintivo se colocará en el ángulo superior derecho del parabrisas por su cara interior. La cara impresa del distintivo será autoadhesiva. En el resto de los vehículos, el distintivo se colocará en sitio bien visible. La cara sin imprimir del distintivo será autoadhesiva”. Además, aclara que esta pegatina se tiene que colocar obligatoriamente, en las condiciones descritas en el anterior párrafo. Hablamos, por tanto, de un único distintivo por vehículo. Y subrayamos esto, porque hay algunos conductores que dejan la pegatina antigua o, incluso, existen algunos ‘coleccionistas’, que acumulan todas las que van consiguiendo. ITV | Dónde se pone la pegatina de la ITV en el coche o la moto