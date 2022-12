La mala suerte se ha cebado con Nacho Sanchis, uno de los cinco pilotos valencianos inscritos en el Dakar 2023, al que un accidente le privará de su sueño de participar por tercera vez en el prestigioso Rally. El piloto de Enguera, al igual que el resto de participantes está ya en Arabia Saudí donde el domingo arranca la prueba. En la jornada de este jueves 29 de diciembre, durante los entrenamientos previos a la prueba,el Shakedown, Sanchis ha sufrido un grave accidente que le ha producido un dislocamiento del fémur con posible rotura del cartílago, fractura de clavícula y dos costillas rotas. El piloto, que fue inmediatamente asistido por los servicios médicos de la prueba, tuvo que ser trasladado primero en ambulancia y luego en helicóptero al hospital. Así narraba el propio protagonista el accidente: "me he comido un montículo, he hecho la primera vuelta en ese tramo, he visto que había gente que hbía salido de la pista y en la segunda vuelta he decidido probar a pasarlo por fuera. En medio de la pista había un montículo que no he visto hasta que estaba en lo alto de la cresta y ya cayendo".

Nacho Sanchis, inmediatamente fue asistido por otros pilotos: "se acercó un chico de Guatemala que me estuvo acompañando hasta que llegó la ambulancia. Prácticamente he he desmayado del dolor. Durante el trayecto ha sido duro porque con los baches se acentuaba el dolor. Luego me han metido en un pequeño helicóptero y me han llevado a la zona de vivac. Ya allí han decidido traladarme al hospital en un helicóptero más grande. Primero han parado en un hospital pero luego hemos tenido que volver a despegar para ir a otro donde ya me han hecho las pruebas, me han puesto anestesia y me han recolocado el fémur. Se ha hecho todo muy lento. Han pasado seis o siete horas desde que he tenido el accidente hasta que me han atendido". El piloto tendrá que pasar por el quirófano en unos días: "en cinco o seis días me han dicho que intervendrán para colocarme una placa en la clavícula. Ahora está todo muy inflamado". Nacho no podía ocultar su decepción al verse fuera del Dakar: "es muy duro, pero lo tengo que aceptar". Nacho Sanchis es la primera baja en la expedición española. Era su cuarto Dakar Debutó en 2018 con abandono, completó en 2019 la última edición en Sudamérica, y repitió en 2020 en Arabia Saudí. Fue 86º en 2019 y 83º en su última participación en el desierto arábigo. Éste iba a ser su cuarto Dakar.