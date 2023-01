El australiano Daniel Sanders (GasGas) se impuso en la tercera etapa del Rally Dakar, entre Al Ula y Hail, en Arabia Saudí, con 447 de especial y 221 de enlaces, en la que se produjo el abandono del norteamericano Ricky Brabec (Honda) tras un accidente, mientras que el español Joan Barreda (Honda) firmó la quinta posición, a 11:29 del ganador, y el debutante valenciano Rubén Saldaña no tomó la salida al no tener la autorización de los médicos para hacerlo por una supuesta fractura de clavícula que se produjo el lunes y que no le impidió finalizar los últimos 95 km de la etapa 2 con bastante dolor.

Sanders había aminorado el ritmo voluntariamente en la última parte de la especial de la segunda etapa para no abrir pista -aun no se ve en condiciones de hacerlo tras haber pasado seis operaciones de codo-, pero este martes sí se atrevió a ganar. Por su parte, el castellonense Barreda afrontó la tercera etapa con una fractura en el dedo gordo del pie izquierdo que se produjo el lunes. 'Bang Bang' tuvo que resistir el dolor y logró acabar entre los mejores. Bonificaciones de tiempo, novedad en el Dakar Mason Klein, ganador el lunes, abrió pista, pero esta vez con compensaciones, una novedad en el Dakar: 1,5 segundos por kilómetro para el primer piloto, 1 para el segundo y medio para el tercero. En juego había hasta 6 minutos de bonificación entre la salida de la especial y la parada en el punto de repostaje (kilómetro 240). Además, la lluvia acompañó a los deportistas, que tuvieron que lidiar con el suelo mojado y los charcos, una dificultad extra en una etapa rápida. Sanders marcó el mejor tiempo en el kilómetro 47, con 47 segundos sobre Ricky Brabec y 53 respecto a Skyler Howes. Brabec recortó la diferencia a nueve segundos con Sanders al paso por el kilómetro 95 y el eslovaco Stefan Svitko se colocó tercero a 1:45. Toby Price sufrió en la etapa y a los 147 kilómetros cedía ya más de seis minutos a Sanders. Barreda estaba en una situación similar, a 5:45. Después de 2h15 de especial, llegó el momento de aplicar las bonificaciones en el kilómetro 240. Howes se puso al frente con 3:40 de compensación (2h14:51), a 38 segundos estaba Klein, que contó con una ayuda de 5:52 por abrir la etapa, y siete segundos más retrasado, Sanders, que a su vez tenía cinco de renta sobre Brabec. Abandono de otro de los favoritos El de Honda, ganador de 2020, tuvo que abandonar por una caída a los 274 kilómetros de la especial. Con dolor cervical, el piloto de Honda fue trasladado a un hospital para someterse a más pruebas, según confirmó la organización. Segundo favorito fuera de la pelea tras el abandono del vigente campeón, el británico Sam Sunderland (GasGas) en la primera etapa. De vuelta a las pistas, tras 288 kilómetros, ya sin nuevas bonificaciones por abrir carrera, Sanders recuperaba la primera plaza de la clasificación con Howes a 2:30, Klein a 2:47 y el argentino Kevin Benavides a 3:11. El sudamericano empezó a recortar y al paso por el kilómetro 335 estaba a 2:02, pero Sanders se recuperó y le metía más de cuatro minutos en el 378. A la meta, el australiano se presentó con 6:19 sobre Howes (bonificaciones incluidas), 6:59 sobre Klein, y 07:23 respecto a Benavides, que tuvo una penalización de dos minutos. En la general, Sanders lidera con 4:04 respecto a Klein y 6:53 sobre el argentino. Barreda marcha quinto a 10:37. Rubén Saldaña se une a Nacho Sanchis, que este miércoles regresará a España Con el abandono del piloto de Requena Rubén Saldaña, la armada valenciana pierde al segundo de sus cinco representantes, después de que Nacho Sanchis, de Enguera, no pudiera ni siquiera iniciar su cuarta participación por un accidente en el 'shakedown'. Hospitalizado desde entonces, Nacho Sanchis tiene previsto viajar este miércoles a España para ser intervenido de sus lesiones en el Nou d'Octubre. El piloto valenciano del GasGas Aspar Team Tosha Schareina finalizó la tercera etapa en el puesto vigésimo primero, a 23:33 del ganador de la jornada, y se mantiene en el Top-20 de la general de motos, a 55:15 del líder Daniel Sanders.