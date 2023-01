El castellonense Joan Barreda (Honda) sufrió un accidente en el tramo final de la quinta etapa del Rally Dakar, la moto le cayó encima y le dio en la cabeza, y pese a todo pudo completar la carrera tras su victoria el día anterior.

"Ha sido una etapa difícil. Me tocó abrir pista y hasta el punto de repostaje me encontré con otros pilotos, rodamos juntos y nos perdimos", relató el de Torreblanca.

'Bang Bang' admitió que ahí perdieron bastante tiempo y que la caída posterior le dejó "algo confundido".

"Ha sido un rebote en una hierba de camello, he salido hacia delante y me cayó la moto encima y me dio en la cabeza", comentó.

Barreda, ganador de la cuarta etapa del Dakar pese a correr con un dedo del pie izquierdo roto, tuvo palabras de agradecimiento para los compañeros que le asistieron en la caída.

Victoria para Van Beveren y cambio de líder

El francés Adrien van Beveren (Honda) se impuso en motos al chileno Nacho Cornejo (Honda) en la quinta etapa del Dakar 2023 por solo 13 segundos, gracias a los 41 que logró de bonificación por abrir pista en una jornada que pudo completar el castellonense Joan Barreda (Honda) pese a una caída a 20 kilómetros de meta.

El segundo bucle en Ha'il (Arabia Saudí), con 373 kilómetros de especial, se desarrolló siempre sobre arena, primero en un entorno de dunas con hierba de camello y después, en espacios abiertos, y el australiano Daniel Sanders (GasGas) cedió el liderato al norteamericano Skyler Howes (Husqvarna).

Abrir pista es complicado, incluso con el aliciente de las bonificaciones, que en esta etapa fueron claves. Esta vez le tocó a Barreda, que tras ganar el miércoles -pese a correr con un dedo roto-, ya era vigésimo sexto en el primer punto de control, a más de dos minutos del mejor en ese momento, Cornejo.

A falta de 20 kilómetros llegó la caída de Barreda. Cuatro pilotos le ayudaron, entre ellos Price y Quintanilla. El de Torreblanca pudo reemprender la marcha y acabar la etapa, aunque a 14 minutos del ganador, Van Beveren.

El francés se anotó el triunfo con solo 13 segundos de ventaja sobre Cornejo después de aplicar los 41 de bonificación. Klein completó el podio a 5:13 y Santolino finalizó a 11:16.

En la general, el australiano Daniel Sanders perdió el liderato, que ahora ostenta Skyler Howes con su Husqvarna. El argentino Kevin Benavides es segundo a 44 segundos, y Barreda se encuentra a 4:58 del líder.