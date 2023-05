El 2023 está siendo un año movido para la Dirección General de Tráfico (DGT) y los conductores por la cantidad de cambios que introdujo la nueva Ley de Tráfico en 2022. La DGT ya ha publicitado los cambios normativos que han entrado en vigor en los primeros meses del año pasado, así como la nueva norma para pasar la ITV en nuestros vehículos.

El ente que dirige Pere Navarro tiene entre ceja y ceja bajar drásticamente la cifra de accidentes en las carreteras españolas, ya que 2021 fue un gran año en cuanto a números de siniestros fatales en España, todo y que 2020 estuvo marcado por la pandemia.

Las autopistas y las autovías en España cada vez son más seguras y en los datos del último año se refleja ese notable descenso de las muertes. No obstante todavía quedan ítems por resolver como por ejemplo, en mayor medida para vehículos pesados, los famosos puntos muertos.

La maniobra que debes dejar de hacer en las rotondas

Los accidentes en plena carretera a más de 100 kilómetros por hora son los más críticos para las víctimas, pero no los únicos que nos pueden dar un disgusto. Hay otro elemento presente tanto en vías urbanas como interurbanas que es tremendamente peligroso y no lo sabemos: las rotondas.

Este recurso hace más seguras y rápidas las intersecciones entre dos tramos que traen mucho tráfico. Pero para ello debemos respetar al pie de la letra las normas: de lo contrario, el riesgo es máximo. Si es una glorieta pequeña de un solo carril está claro lo que hay que hacer: si viene alguien cederle el paso y si no entrar y salir donde quieras.

La DGT detalla lo que nunca se puede hacer en una glorieta

El conflicto entra en escena cuando hablamos de rotondas de más de un carril. En ese caso lo habitual es ir por la derecha si vamos a tomar las primeras salidas y por la izquierda si vamos a dar una larga vuelta. Hasta ahí bien. El problema está en cuándo salir si te has metido por los carriles interiores.

Ante cualquier duda, la DGT lo ha dejado claro en Twitter: no se puede salir de la glorieta directamente desde un carril interior. Igual que tampoco saldríamos en carretera desde la izquierda. Cuando hay muchos carriles puedes usar los de dentro para adelantar mientras pasas por las salidas que no te interesan, pero en el momento que llegue la tuya debes haberte situado ya en la derecha.

Recuerda que no tienes preferencia para cambiar de carril si el de tu derecha no viene vacío, así que en caso de que no puedas salir lo que debes hacer es dar otra vuelta a la rotonda y no jugártela con una maniobra temeraria. Si te pillan puedes llevarte una multa de hasta 500 euros y seis puntos del carnet o, peor aún, tener un accidente de tráfico.