El 2023 está siendo un año movido para la Dirección General de Tráfico (DGT) y los conductores por la cantidad de cambios que introdujo la nueva Ley de Tráfico en 2022. La DGT ya ha publicitado los cambios normativos que han entrado en vigor en los primeros meses del año pasado , así como la nueva norma para pasar la ITV en nuestros vehículos.

El ente que dirige Pere Navarro tiene entre ceja y ceja bajar drásticamente la cifra de accidentes en las carreteras españolas, ya que 2021 fue un gran año en cuanto a números de siniestros fatales en España, todo y que 2020 estuvo marcado por la pandemia.

Las autopistas y las autovías en España cada vez son más seguras y en los datos del último año se refleja ese notable descenso de las muertes. No obstante todavía quedan ítems por resolver como por ejemplo, en mayor medida para vehículos pesados, los famosos puntos muertos.

Mano dura con los 'listillos' que impiden ser cazados por radares

Son muchos los conductores que no valoran la opción de dejar de correr y recurren a trucos de dudosa (como mínimo) legalidad. Entre ellos, salir por la noche y dar una pequeña paliza al radar para romperlo y que deje de funcionar. De hecho, un conductor de Santiago de Compostela se ha vuelto viral por bajarse del coche a darle palos después del flash que le había cazado corriendo. No son pocos los dispositivos vandalizados y la DGT actúa con mano dura cuando pilla a los autores de los destrozos.

La cifra supera considerablemente la máxima que puede costar un exceso de velocidad, que en los casos más graves es de 600 euros (y 6 puntos del carnet, que en caso de vandalizar un radar no se perderían, pero no compensan los 'extras'). Por romper uno de estos aparatos la sanción es de hasta 3.000 euros, según recoge El Motor. Pero eso no es todo, ya que la DGT también te cobrará los gastos de reparación, que son 15.000 euros si únicamente se ha dañado la cabina y 40.000 si hay que reponer el dispositivo.

Los costes de otros aparatos

Si ya tiene poco sentido cargarse un radar, menos aún lo tiene ensañarse con otros elementos de señalización de tráfico como un inofensivo semáforo, pero por si acaso te contamos a cuánto sale la broma: