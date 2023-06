El 2023 está siendo un año movido para la Dirección General de Tráfico (DGT) y los conductores por la cantidad de cambios que introdujo la nueva Ley de Tráfico en 2022. La DGT ya ha publicitado los cambios normativos que han entrado en vigor en los primeros meses del año pasado, así como la nueva norma para pasar la ITV en nuestros vehículos.

El ente que dirige Pere Navarro tiene entre ceja y ceja bajar drásticamente la cifra de accidentes en las carreteras españolas, ya que 2021 fue un gran año en cuanto a números de siniestros fatales en España, todo y que 2020 estuvo marcado por la pandemia.

Las autopistas y las autovías en España cada vez son más seguras y en los datos del último año se refleja ese notable descenso de las muertes. No obstante todavía quedan ítems por resolver como por ejemplo, en mayor medida para vehículos pesados, los famosos puntos muertos.

Una señal para proteger a los anfibios se vuelve viral

Todo surgió, como tantas otras veces, de un tuit que nadie pensaba que se viralizaría. Y es que una usuaria decidió preguntar a sus seguidores cuál es su señal de tráfico favorita. La suya era la que nos recuerda a la salida de los túneles que podemos apagar las luces si hay condiciones de visibilidad favorables con un interrogante: "Me parece supereducada en plan 'Cariño, mira a ver si llevas las luces encendidas, ¿vale?'".

La sorpresa llegó cuando otro tuitero adjuntó la imagen de una señal que reza 'Precaución anfibios' e incluye una imagen de una rana. Se encuentra en Riópar, un pueblo del sur de Albacete, y su origen es de lo más curioso. La asociación AMECO defiende que es necesaria porque todos los días aparecen anfibios atropellados de especies protegidas por la Ley de Biodiversidad. También se encuentran en localidades de Jaén como Andújar.

Muchos se preguntan qué dice la DGT al respecto y realmente no dice nada. Esta señal no existe en el Reglamento General de Circulación y tiene un mero carácter informativo. Lo primero es la seguridad de los ocupantes de los vehículos pero nos piden, aunque vayan a ponernos una multa por ello, que tengamos precaución para no atropellar a estos simpáticos animales.