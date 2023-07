Ningún conductor está exento de sufrir un accidente de coche en un momento dado, por mucho que te creas mejor piloto que Fernando Alonso. Puedes ser tú el culpable, otro conductor o incluso situaciones adversas. Sea como fuere, debes tener muy claro lo que hacer en cada caso.

En la mayoría de casos, sobre todo en ciudad, suelen propiciarse 'toques' entre vehículos en los que la peor parte se la llevan, por suerte, las máquinas. De ocurrir esto, lo normal es rellenar un parte amistoso del accidente (DAA) para que las aseguradores se apañen. ¡Pues cuidado con esto!

El parte te puede salvar de pagar un buen dinero en el taller o evitar que te suban la cuota de la aseguradora, por lo que es importante rellenarlo de manera correcta. Para que sea un parte amistoso, es imperante que esté rellenado por las partes involucradas. Muchos conductores se dan a la fuga directamente, se niegan a rellenar el parte amistoso o directamente te emplazan a quedar en otro momento porque tienen mucha prisa. ¡Algo tienen que ocultar! No te fíes y saca una foto a su coche, que se vea bien el vehículo y la matrícula. Y después llama a la policía para que realicen el atestado de turno.

Comprueba sus datos

Hay mucho listillo suelto y te puede tocar lidiar con uno de ellos en caso de accidente. Si te cruzas con uno de estos que, a diferencia de los que huyen, dicen que sí van a rellenar el parte, cerciórate de que lo hacen correctamente. Si no eres policía, no tienes derecho a pedir el DNI a nadie, pero sí que puedes intentar comprobar que los datos que rellena son los correctos, más allá de la explicación de la colisión. Una buena manera de hacerlo es sacar tu DNI y rellenar tu parte con tus datos y posteriormente mostrárselo a la otra persona para que compruebe que tu identificación y la de tu coche es la correcta. Si la otra persona se niega a mostrar su DNI, permiso de conducir o póliza del seguro después de que tú lo hicieras, sospecha y dile que llamarás a la policía. No te fíes.

Pasos a seguir en caso de accidente leve