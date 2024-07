Los pilotos de eSports se suman a la Selección Española de Automovilismo

La comisión Simracing de la RFEDA, junto al Seleccionador Nacional, Antonio Rodríguez, ha ratificado la designación de Pablo Espes y Andrés Mesa como nuevos miembros de la Selección Nacional de Automovilismo tras la celebración de dos emocionantes finales, gracias a la implicación de la Generalitat Valenciana.

Ambos eventos han sido retransmitidos por el canal YouTube de la RFEDA en paralelo al canal de Twitch de Driver’s Club Parade en la F4 eSports y MotorESports TV en la de eSports GT.

Pablo Espes, barcelonés de 18 años de edad, fue el ganador de la final presencial de F4 eSports organizada en el Auditorio y Palacio de Congresos de Castellón el pasado 22 de junio, tras haber disputado las fases previas de preselección e imponerse en una emocionante carrera final.

Su inmediato perseguidor, Aaron Vázquez, logró superarle en la meta, pero la maniobra fue analizada por los comisarios, que le relegaron al cuarto puesto, eligiendo así al joven catalán Pablo Espes como el representante español en los FIA Motorsport Games. El podio de honor lo completaron Aday Coba y Lucas Camba. La afición de Espes se inició a los 10 años y en los últimos años ha formado parte de grandes equipos, como el Wave Italy Racing, en el que milita ahora, demostrando una gran habilidad: “Ahora se me presenta una gran oportunidad gracias a esta final presencial donde por primera vez he podido conocer a muchos de mis rivales. Nunca había asistido a un evento de tal magnitud, no puedo esperar a llegar a los FIA Motorsport Games, va a ser monumental”

Andrés Mesa, extremeño de 45 años, partía como gran favorito en la gran final disputada en el Distrito Digital CV en Ciudad de la Luz, Alicante celebrada este sábado. Con residencia en Inglaterra, el piloto de Oxon Motorsport lleva años preparándose en las mejores competiciones.

La Sala de Cristal fue el escenario de una competición final trepidante donde Mesa mandó con autoridad sobre a Alex Torregrosa y Alejandro Avilés. No en vano Mesa ha sido el ganador de todas las carreras de las fases clasificatorias antes de la final.

Palabras de Antonio Rodríguez, Seleccionador Nacional

“Es una gran responsabilidad representar a España en los FIA Motorsport Games. Y como previa, no hemos podido tener una mejor experiencia que esta gran final presencial. Todo ha sido muy emocionante y con un gran nivel por parte de todos los presentes. La puesta en escena ha sido inmejorable, no quiero ni pensar lo que será vivir los FIA Games”

“El realismo de ambas competiciones es excepcional”, añade el Seleccionador Nacional Antonio Rodríguez “No me cabe la menor duda de que tenemos a dos de los mejores representantes en ambas disciplinas y de que vamos a tener muchas posibilidades de sumar éxitos con ellos”

El anuncio de la clasificación de Andrés Mesa a los FIA Motorsport Games / RFEDA

Espes y Mesa ya están pensando en competir en el FIA Motorsport Games el 23 al 27 de octubre, donde lucharán por un metal entre los mejores del mundo.