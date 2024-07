La DGT se pone estricta: ¿quién no podrá conducir a partir de 2025?

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha anunciado una serie de medidas que cambiarán el panorama de la conducción en España a partir de 2025. Estas nuevas normativas buscan mejorar la seguridad vial y reducir el impacto ambiental del transporte, pero también imponen restricciones significativas a ciertos grupos de conductores. ¿Quiénes se verán afectados y qué implicaciones tendrá esto para el futuro de la movilidad en el país?

Solicitar la renovación del carné de conducir o bien intentar obtenerlo por primera vez será un poco más estricto a partir del próximo año. Esta medida no afecta a las pruebas teóricas y prácticas para conseguirlo sino al estado de la salud física y mental de la persona interesada. No estará relacionado directamente con la edad del conductor pero si es cierto que algunas patologías son más frecuentes en la tercera edad. A pesar de ello, si el conductor padece alguna de las enfermedades en edad temprana, será incapacitado igualmente. Esta medida se centrará en análisis médicos más rigurosos y se ha acordado que el permiso no será renovado, tanto de maneta temporal como permanente, si el conductor padece una enfermedad o recibe un tratamiento médico concreto que afecte a su concentración en el momento de conducir.

Restricciones para conductores mayores de 70 años

Una de las medidas más destacadas es la implementación de nuevas restricciones para conductores mayores de 70 años. La DGT planea introducir pruebas de aptitud psicofísica más rigurosas para este grupo de edad. Según las estadísticas, el riesgo de accidentes aumenta con la edad debido a la disminución de capacidades físicas y cognitivas. A partir de 2025, los conductores mayores de 70 años deberán renovar su permiso de conducir cada dos años y someterse a exámenes médicos más estrictos que evalúen su visión, reflejos y capacidad cognitiva.

Además, se estudia la posibilidad de limitar el tipo de vehículos que estos conductores pueden manejar, así como establecer restricciones horarias para su circulación. Estas medidas buscan garantizar que solo aquellos en condiciones óptimas sigan al volante, reduciendo así los riesgos tanto para ellos como para el resto de los usuarios de las vías.

Posibles complicaciones al volante

Las enfermedades son una de las principales causas de accidentes en la carretera, en algunos casos, los motivos principales que causan estos incidentes son los medicamentos prescritos por los médicos. Los efectos de algunas de las pastillas pueden convertir a los conductores en no aptos.

las nuevas medidas de la DGT que entrarán en vigor a partir de 2025 buscan mejorar la seguridad vial. / SD

La manera de conservar tu carné de conducir en caso de querer renovarlo, es presentar un informe médico que confirme que no cuentas con riesgos para conducir. La DGT ha proporcionado una lista con 35 enfermedades: