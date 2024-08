Marc Márquez: "Las sensaciones son horribles"

Marc Márquez lleva una racha poco favorable de cara a las clasificaciones. Aunque esta vez ha podido acceder de manera directa a la Q2 para la clasificación de mañana, Le Mans o Sachsenring fueron dos Grandes Premios que si no es por la magia del de Cervera probablemente no habría llegado a catar un podio.

Remontándonos a la carrera pre parón de verano en el GP de Alemania, el circuito fetiche de Márquez, el piloto de Ducati no pudo acceder a la Q2 directamente, de hecho, ni siquiera pasó a ella, clasificando 13º y teniendo que remontar en la Tissot Sprint y en la carrera. Ahora en Silverstone tan solo 57 milésimas le separaron de tener que hacer sesión doble de clasificación durante el día de mañana, dando la idea de que el #93 está perdido en ritmo a una vuelta, teniendo que precisar de una referencia para cuadrar una vuelta competitiva.

"Hoy ha sido el primer día en el que he seguido a alguien, porque me he sentido perdido. He salido detrás de Aleix Espargaró desde el pit lane, pero Aleix no empujaba, entonces llego Jorge Martin y le seguí. Pero mi plan inicial era seguir a Aleix", afirmó.

Marc Márquez en el circuito de Silverstone / EFE

Martín y Espargaró, en otro planeta

Aleix Espargaró y Jorge Martín han sido los únicos pilotos de la parrilla que han conseguido bajar del 1'58'', demostrando que en la práctica han estado a otro nivel. Desde el FP las Aprilia estaban rindiendo exponencialmente, pues es un circuito que se adapta a sus características y del que vienen de ganar el año pasado donde Aleix se hizo con la victoria adelantando a Bagnaia en una última vuelta en la que la lluvia comenzó a hacerse notar en pista.

Sin embargo, Marc Márquez aún está lejos del nivel demostrado por el #89 e 'il capitano', quedándose a 674 milésimas de la cabeza. "En un circuito como este, tan largo, si vas perdiendo en varios puntos al final de la vuelta se nota mucho. Pasar a la Q2 es lo único positivo del día, y eso que ha sido de los peores viernes. Las sensaciones son horribles, iba al revés. Tenemos muchos deberes pendientes para poder terminar entre el quinto y el décimo", admitió el piloto catalán.

Borrón y cuenta nueva

Tras la caída sufrida en la sesión de la mañana debido a su incomodidad con la GP23 el equipo técnico de Márquez reinició la configuración de la moto en la sesión de la tarde para poder hacer sentir mejor a su piloto estrella. "Empecé la segunda tanda y las sensaciones no eran buenas. No lo entendía y no entendía si estaba pilotando al límite de la moto. Dije: vale, ahora necesito entender, para la tarde necesitamos cambiar mucho la moto. De hecho, después de caerme, por la tarde cambiamos un poco el plan. Tienes que buscar tu camino, confiar en tu técnico y buscar tu dirección, y el equipo ha hecho un buen trabajo, me ha dado una moto con la que me siento más cómodo y ahora tenemos que trabajar en los pequeños detalles", expresó el piloto de Gresini.

Aunque la diferencia de 56 puntos en el mundial sea un trecho que recortar, el piloto 8 veces campeón del mundo sigue pensando que llegar al noveno, y mañana en la clasificación será un paso más en el objetivo por conseguir su primera victoria como ducatista y proseguir en la lucha por el título.