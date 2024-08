Leclerc, sobre su relación con Sainz: "Hay momentos en los que le he odiado, y él me ha odiado a mí"

Tras cuatro temporadas y casi 90 carreras compartiendo equipo, Charles Leclerc y Carlos Sainz afrontan sus últimas diez carreras como compañeros de garaje. A final de temporada, el español abandonará Ferrari para emprender una nueva aventura de la mano de Williams, mientras que el monegasco permanecerá en la escudería italiana pero con Lewis Hamilton al otro lado del box.

Si por algo se ha caracterizado la dupla Sainz-Leclerc durante estos últimos cuatro años es por la buena relación y el buen rollo que ha existido entre ambos. El propio Charles afirmó en el pódcast oficial de la Fórmula 1, Beyond The Grid, que echará en falta al español el curso que viene.

"Echaré de menos a Carlos, la persona. Nos llevamos muy bien. Desafortunadamente, en este mundo todo se analiza y critica en exceso, pero siempre hemos tenido una relación realmente buena. Compartimos mucho interés y hemos vivido momentos que recordaré para siempre", expuso.

Sin embargo, el monegasco también reconoció que la rivalidad en pista es algo inevitable, y que pese a la buena relación que mantiene con Sainz, ha habido momentos de tensión entre ellos. "Hay momentos, con el casco puesto, en los que le he odiado y él me ha odiado a mí, porque no hemos visto las cosas de la misma forma. Luego, todo se arregla hablando entre nosotros", confesó el piloto de Ferrari.

Un compañero pacífico

En este sentido, Leclerc también quiso apuntar que en su caso siempre ha mantenido buena relación con sus compañeros de equipo, tanto en la Fórmula 1 con Marcus Ericsson, Sebastian Vettel o el propio Sainz, como en otras categorías inferiores.

"He tenido la suerte de compartir garaje en Fórmula 1 con pilotos que son muy abiertos a hablar y saben separar bien la relación dentro y fuera de la pista. Siempre ha sido el caso con mis compañeros, con Marcus, Sebastian y Carlos. Nunca me he llevado mal con nadie, pero creo que es parte de mi personalidad, no tengo problemas con nadie", indicó.

"En categorías inferiores, he estado con George, Alex, Nyck de Vries y no tengo malos ejemplos de un compañero de equipo. Sin duda, hay momentos muy tensos en la pista, porque he tenido compañeros muy fuertes y está todo muy apretado, pero es normal. Son las únicas personas que tienen el mismo coche que tú, pero siempre he tenido rivalidades sanas y eso es bueno", sentenció.