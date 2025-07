La nueva multa de la DGT por este fallo aunque hayas pasado la ITV: 12.000 euros

La Inspección Técnica de Vehículos, o ITV, es un proceso obligatorio que deben pasar todos los vehículos en España. Esta revisión periódica tiene como objetivo asegurarse de que los vehículos que circulan por las carreteras españolas cumplen con los requisitos de seguridad y medio ambiente establecidos por la normativa vigente.

¿Qué se revisa en la ITV?

Durante la ITV, se realizan diversas pruebas y controles para verificar el correcto funcionamiento de los sistemas de seguridad, emisiones y otros elementos relevantes de los vehículos. Entre las principales revisiones se encuentran la comprobación de los frenos, la suspensión, los neumáticos, el alumbrado y la señalización, así como la medición de los gases de escape y la revisión del nivel de ruido emitido por el vehículo.

Es importante destacar que la ITV no es solo una revisión más en la lista de tareas de mantenimiento de un vehículo. Se trata de una medida de seguridad crucial que puede salvar vidas en caso de accidente, así como de una herramienta para proteger el medio ambiente y fomentar la movilidad sostenible.

¿Cómo afecta la ITV a los conductores?

La ITV es una responsabilidad del propietario del vehículo, quien debe asegurarse de que su vehículo pase la revisión en el plazo establecido por la normativa. En caso de no pasar la ITV o de circular con un vehículo que no cumple con los requisitos, se pueden imponer multas y sanciones, además de las consecuencias graves que pueden derivarse de un accidente de tráfico.

Además, es importante tener en cuenta que la ITV no es un trámite que se pueda hacer en cualquier momento. En algunos casos, la cita previa puede tardar varias semanas en ser asignada, por lo que es recomendable planificar con antelación y no dejar la revisión para el último momento.

En conclusión, la ITV es una revisión obligatoria que todos los conductores en España deben cumplir. Aunque puede parecer un trámite tedioso, es una medida de seguridad que contribuye a proteger la vida de las personas y el medio ambiente, y es responsabilidad de todos asegurarse de que su vehículo cumpla con los requisitos establecidos.

No sólo basta con superar la revisión para estar autorizado a circular al volante del vehículo en cuestión. Es completamente obligatorio poner la pegatina en la parte superior derecha (mirando desde dentro) del parabrisas. Es recomendable, pero no obligatorio, que quites la caducada. No llevar esta nueva etiqueta o colocarla en otro lugar es sinónimo de multa si te descubre un agente de tráfico. A fin de cuentas se trata de un documento oficial.

Por tanto, una vez superes la ITV ya no puedes ser sanción por poner en riesgo la seguridad vial pero te expones a otra nueva multa por no acreditarlo de forma visible. Ésta es de 80 euros que debe pagar el propietario del vehículo, por lo que si lo está conduciendo otra persona no será penalizada.

Ojo: nunca intentes falsificar la pegatina si no has superado la revisión porque las consecuencias son peores. Entre 6.000 y 12.000 euros y de tres a seis meses de prisión. Mal negocio.