La Baja Aragón arranca sin el vigente campeón, el valenciano Tosha Schareina

Este fin de semana, del 25 al 27 de julio, se celebra la clásica Baja Aragón, el raid más prestigioso del territorio español que cada año sirve de banco de pruebas para los pilotos y equipos que meses después lucharán por la victoria en el Rally Dakar. Pero este año en la línea de salida no estará el vigente campeón, el valenciano Tosha Schareina que en su palmarés acredita tres títulos de campeón de la Baja Aragón.

No podrá luchar este año por la que sería su cuarta victoria pero será por una buena causa. El piloto del equipo Monster Energy Honda HRC tiene otra cita de altura, el Rally dos Sertões 2025, el rally más importante de Brasil y uno de los más prestigiosos del mundo que se celebra del 26 de julio al 3 de agosto. Una prueba que servirá de piedra de toque para Shcareina, que tras proclamarse subcampeón del Raid Dakar este año, aspira a luchar por la victoria en la próxima edición que se celebrará en enero de 2026. Schareina se ha convertido en la gran esperanza del motor español para alcanzar la gloria en Dakar.

Schareina luchará por la victoria en Brasil / Honda

Prueba de fuego para el Dakar

Antes de pensar en el Dakar, a Schareina le espera una dura prueba en Brasil, el Sertões 2025, una prueba que alcanza su 33 edición y que discurrirá entre de Goiânia y Marechal Deodoro con un total de 3.482 km, incluidos 2.215 km de especiales cronometradas. El recorrido atraviesa también los estados de Minas Gerais, Bahía y Pernambuco. Schareina tendrá que enfrentarse a terrenos variados y desafíos que llevan al límite tanto a los pilotos como a las máquinas. Este sábado 26 se celebrará la etapa prólogo y el Super Prime y en las jornadas siguientes, hasta el 3 de agosto, se celebrarán ocho etapas competitivas. Se trata del raid más largo al que se enfrentará Schareina sólo superado por el propio Dakar. Por tanto, supone una gran prueba tanto para el piloto como para su equipo.

Schareina liderará a Honda en Brasil / Honda

Ilusionado con este nuevo reto

"Estoy emocionado de estar en Brasil y correr el Sertões por primera vez. Lo que me emociona aún más es la gente que estará en la carrera. Competir con tantos aficionados animándonos nos hace dar lo mejor de nosotros mismos. Habrá pilotos que no compiten en el Campeonato del Mundo de Rally-Raid, pero que son increíblemente rápidos, así que también tendré que aprender de ellos. El recorrido incluye carreteras y un tipo de roadbook que hacía tiempo que no utilizaba. Las expectativas son altas", comentaba Schareina antes de partir hacia Brasil.

Lamenta su ausencia en la Baja Aragón

El valenciano lamentaba también su obligada ausencia de la Baja Aragón, una de las pruebas que mejor se le dan: "Cómo me apetecía pasar calor en la Baja Aragón como cada año pero esta vez no podrá ser . Una de mis carreras favoritas y que más espero con ansia pero nos vamos a la carrera más grande de Brasil con el equipo. Una carrera de 9 días con muchos kilómetros y pilotos rápidos", anunciaba hace unos días en sus redes sociales.