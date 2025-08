Tosha Schareina, campeón en el prestigioso Sertões Rally brasileño

Entre el 26 de julio y el 3 de agosto se celebraba el prestigioso Sertões Rally 2025 en territorio brasileño, una prueba del máximo nivel internacional que sirve para calibrar el nivel de los pilotos que meses más tarde lucharán por la victoria en el Dakar. Hasta allí viajaba el valenciano Tosha Schareina que se convertía en el gran triunfador de la prueba al conquistar la victoria en la clasificación general y también en la categoría de Moto1. El Rally Sertoes, con 3000 m. de recorrido y ocho etapas cronometradas es uno de los más duros y largos por detrás del Dakar. Las duras condiciones meteorológicas contribuyeron a añadir dificultad a la prueba. Tal es así que, las dos últimas jornadas finalmente tuvieron que suspenderse a causa de las intensas lluvias. Pese a ello, Schareina, se mantuvo al frente de la clasificación general. Tras imponerse en todas las jornadas disputadas en un rally que dominó de principio a fin.

Schareina, en lo más alto del podio / Honda

Debut en Brasil con victoria

La apuesta de no disputar este año la Baja Aragón, una de las carreras también fetiche para los pilotos que sirve de preparación para el Dakar y en la que Schareina había logrado la victoria en los tres años anteriores, fue un acierto para el valenciano que logra así inscribir su palmarés en el Sertôes Rally. Y eso que no empezó bien para el piloto de Honda que un error en la etapa prólogo le relegó a la 38ª posición. Sin embargo, el valenciano ya en la primera jornada remontó para tomar el mando y ya no abandonó la primera posición. En su camino hacia la meta Schareina se enfrentó a todo tipo de terrenos: arenosos, caminos de huertas, senderos muy técnicos, arena profunda y terrenos rocosos.

Schareina lograba su primera victoria en Brasil y la undécima para Honda. El valenciano participó con una Honda CRF 450 Rally liderando el equipo Monster Energy Honda HRC con el que afrontará en enero de 2026 de nuevo el Rally Dakar con el objetivo de luchar por la victoria tras finalizar segundo en la edición de 2025.