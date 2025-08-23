Moreira logra la pole en Hungría y Canet tendrá que remontar

Diogo Moreira (Kalex) ha logrado su cuarta 'pole position' de la temporada al ser el más rápido y establecer un nuevo récord absoluto en la clasificación para el Gran Premio de Hungría de Moto2, en el circuito de Balaton Park.

Moreira marcó un mejor tiempo de 1:40.380, con el que batió el récord que por la mañana, en la segunda tanda de pruebas libres, estableció el español Arón Canet (Kalex), con 1:40.570 y que en la segunda clasificación acabó en sexta posición.

El de Corbera Arón Canet, que por la mañana estableció ese nuevo récord absoluto de Moto2, tenía ante sí el difícil compromiso de lograr el pase a la segunda clasificación a la primera, como también pilotos como sus compatriotas Albert Arenas (Kalex), Jorge Navarro (Forward), al valenciano, Sergio García Dols (Kalex), o los italianos Celestino Vietti (Boscoscuro) y Tony Arbolino (Boscoscuro), junto al estadounidense Joe Roberts (Kalex).

Pero fue el neerlandés Zonta Van den Goorbergh (Kalex), quien marcó la primera referencia con 1:41.296, mientras que Arón Canet no pasaba por su mejor momento y tenía algún que otro susto en su primer intento de vuelta rápida y junto al piloto de los Países Bajos estaban provisionalmente clasificados el belga Barry Baltus (Kalex) y los españoles Daniel Muñoz, sustituto del lesionado piloto turco Deniz Öncü, y Jorge Navarro.

Canet perseveró en sus intenciones y acabó logrando su objetivo al rodar en 1:41.138 que le colocó en la primera posición, si bien antes de concluir la clasificación le superaron Zonta Van den Goorbergh y el belga Barry Baltus. con Joe Roberts en la cuarta posición.

Pero Arón Canet no había dicho su última palabra y en su última vuelta rápida con la bandera de cuadros ondeando ya en la recta de meta paró el cronómetro en 1:40.922, a 66 milésimas de segundo de Van den Goorbergh, con Baltus y Roberts en la tercera y cuarta posición, respectivamente.

Ellos fueron los que pasaron a la segunda clasificación, en la que a las primeras de cambio el mejor tiempo lo marcó el líder del mundial, Manuel González, al rodar en 1:40.582, seguido por Barry Baltus e Iván Ortolá (Boscoscuro) ya con el primer neumático blando.

Arón Canet no hizo una buena primera vuelta rápida, lo que le relegó a la decimotercera posición, con una vuelta que no era la mejor, al ser cancelado por exceder los límites de la pista el giro más rápido que había realizado hasta ese momento.

Canet mejoró en la siguiente vuelta para ascender hasta la cuarta posición, con 1:41.024, mientras que el brasileño Diogo Moreira, que se llevó algún que otro susto, estableció un nuevo récord absoluto de la categoría al parar el crono en 1:40.380, que desde la segunda tanda libre tenía el piloto valenciano en 1:40.570.

Todavía hubo tiempo para un nuevo 'time attack' final, un último intento en el que nadie pudo batir el registro de Diogo Moreira, que vio como tras su estela, en la primera línea, se quedaban su compatriota Zonta Van den Gooerbergh a 50 milésimas de segundo, y Manuel González a 82 milésimas.

La segunda línea fue para el británico Jake Dixon (Boscoscuro), junto al neerlandés Collin Veijer (Kalex) y Arón Canet. La tercera línea la ocuparán Daniel Holgado (Kalex), David Alonso (Kalex) y Ayumu Sasaki (Kalex), con Filip Salac (Boscoscuro), Marcos Ramírez (Kalex) y Adrián Huertas (Kalex), en la cuarta