MOTOCICLISMO
Joan Barreda vuelve a la competición en la ELF SuperSprint MX
El piloto español con más victorias en el Dakar será el wildcard en Alhama de Murcia
La ELF SuperSprint Motocross llega para revolucionar el deporte y, como no podía ser de otra manera, arrancará por todo lo alto con dos invitados de lujo.
Nuevos retos
Joan Barreda, el piloto español con más victorias en el Dakar, e Iván Cervantes, pentacampeón del mundo de enduro, se no han dudado ni un momento para volver a estar en una parrilla y demostrar que aún siguen teniendo mucho gas. Ambos fueron pilotos de motocross en sus comienzos y están entrenando muy duro para aguantar a fondo los 10 minutos de carrera al sprint y pelear por la gloria en este nuevo formato. Tendrán que enfrentarse a toda la plana mayor del motocross nacional y lo hacen sin ningún temor ¿Serán capaces de estar delante?
Wildcard
Barreda será el wildcard en Alhama de Murcia y Cervantes en Malpartida de Cáceres. Ambas carreras se disputarán tras las mangas del Campeonato de España de Motocross, el domingo, pero no puntuarán para el mismo al tratarse de eventos independientes.
¿Qué es la ELF SuperSprint Motocross?
Recordamos que la ELF SuperSprint Motocross será carrera más corta de la historia con el premio más grande jamás otorgado en la RFME. Una prueba en la que se mezclarán los mejores pilotos de Élite MX1 y MX2 en una misma parrilla y que intentarán llevarse los 5.500 euros en premios que habrá en cada evento.
¿Dónde y cuándo?
- Alhama de Murcia – 28 de septiembre – con Joan Barreda
- Malpartida de Cáceres – 19 de octubre – con Iván Cervantes
La ELF SuperSprint Motocross se dará en directo en el canal de Youtube de la RFME, en la plataforma RTVE Play, y a nivel internacional en FIM–MOTO.TV.
