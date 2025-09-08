Pérez Alcantarilla se lleva la victoria de la carrera de Superbikes del CEF InterOpen de Velocidad en el Circuit

El valenciano José Manuel Pérez Alcantarilla ha sido el ganador de la carrera de Superbikes de CEF InterOpen de Velocidad que la Federación de Motociclismo de la Comunitat Valenciana ha organizado este fin de semana en el Circuit Ricardo Tormo.

Pérez Alcantarilla en Superbike Open, Juan Antonio Ramírez e Iván Regal en Superbike Copa Promo 1000, Tymur Kostin en Superport Open, Mario Ruiz en la R4C Cup, Andrej Kupczynski en CEF Promo3, Pablo Arnedo en CEF Moto5 Antonio Montoya y Carlos Blanco en la CEF Handy Cup y Sergio Peraza, Sergio Fuertes y Rafa Uranga en Clásicas han sido los ganadores en las 16 carreras de nueve distintas categorías que se han celebrado durante el fin de semana en el trazado valenciano.

José Manuel Pérez Alcantarilla ha conseguido la victoria de la categoría reina con un adelantamiento en la última vuelta. El piloto de Burjassot ha superado al también valenciano Yusef Soriano después de que el piloto de Xirivella dominara toda la prueba. Marcos Barbero los ha acompañado en el podio de Superbike Open.

Salida de la carrera de Supersport. / SD

Juan Antonio Ramírez ha sido el ganador absoluto de la segunda carrera de Superbike Copa Promo 1000 por delante de Iván Regal que fue el ganador de la primera carrera y de Sergi Martí. Aridane Labrador que no ha podido acabar la segunda prueba fue segundo el sábado con José Antonio Rabaneda completando el podio.

El ucraniano Tymur Kostin ha firmado un espectacular doblete en las dos pruebas de Superport Open y Copa Promo, el piloto de Yamaha ganó el sábado y ha dominado desde la Pole Position la segunda carrera por delante de Javier Aparisi y de Juan Esteban Rivera.

En la R4C Cup Mario Ruiz se ha hecho con la victoria por delante de Gonzalo Guadaño y de Izan Domínguez a los mandos de las Kawasaki ZX400.

Salida SBK CEF InterOpen Hugo Sevilla scaled / SD

El piloto polaco Andrej Kupczynski se ha hecho con la victoria en las dos pruebas del CEF Promo3 por delante de Marc Moñinos y del norteamericano Mac Macclugage en la primera carrera y de Miguel Roig y Aitor González en la segunda

Finalmente Pablo Arnedo se ha llevado la victoria en las carreras de CEF Moto5 con un doblete. En la primera carrera ha entrado en meta por delante de la piloto valdemoreña Irene Sandín y de José Reyes y en la segunda de Ethan Botti y Benito Maldonado.

Handy Cup

Este fin de semana los pilotos con distintas capacidades han sido protagonistas sobre el asfalto del Circuit Ricardo Tormo. Un total de trece pilotos han competido en las dos carreras programadas por la organización del CEF InterOpen.

Antonio Montoya se ha llevado la victoria en la segunda carrera por delante de Carlos Blanco y del ganador de la primera carrera en la jornada del sábado, el poleman Carlos Enrique Castellano. Montoya ha sido el autor de las dos vueltas rápidas en las dos carreras a los mandos de la Yamaha R6, con la que ha superado a las motos de 1000 centímetros cúbicos de Blanco y Castellano.

En las carreras de clásicas de la jornada del sábado las victorias fueron para Sergio Peraza Y Sergio Fuertes en la categoría Vintage y para Rafa Uranga en la categoría Legends.

El Circuit Ricardo Tormo volverá a convocar a los aficionados el próximo fin de semana 13 y 14 de septiembre con motivo de la carrera de Supercars y los días 20 y 21 de septiembre con motivo del GT World Challenge powered by AWS que llega al Circuit de la mano del estreno de ROOW.