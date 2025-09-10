El Circuit Ricardo Tormo aprueba su Plan Director de Sostenibilidad 2025–2027

El Circuit Ricardo Tormo ha aprobado su Plan Director de Sostenibilidad 2025 - 2027. Este documento define la hoja de ruta del circuito en materia ambiental, social y de gobernanza, siguiendo estándares internacionales de información no financiera.

La iniciativa plantea una gestión orientada a la sostenibilidad a lo largo de tres años, con el objetivo de integrar estos principios en la planificación y funcionamiento de la instalación deportiva más grande de la Comunitat Valenciana.

El plan ha sido validado por el recientemente constituido Comité de Sostenibilidad, compuesto por personal del Circuit y especialistas externos, que será responsable de su implementación, seguimiento y evaluación. Este comité elaborará una memoria anual que recogerá los impactos, riesgos y oportunidades asociados a la actividad del trazado valenciano.

Objetivos

El ESG Circuit Plan 2025–27 se articula a través de seis objetivos generales, diez ejes estratégicos, 24 compromisos, diez valores fundamentales y 144 acciones concretas. También se encuentra alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas y la normativa europea sobre información no financiera, permitiendo que la gestión del Circuit responda a los retos ambientales y sociales actuales.

Uno de los principales ejes del plan es la gestión ambiental, que incluye actuaciones para reducir la huella de carbono y avanzar en el uso de energías renovables. El documento contempla medidas para optimizar el consumo energético e incorporar criterios de eficiencia en las instalaciones y operaciones del trazado de Cheste. En paralelo, se promueve una movilidad más sostenible vinculada a los eventos, fomentando el uso de medios de transporte menos contaminantes por parte del público y los equipos, así como buenas prácticas organizativas que reduzcan residuos y consumo de recursos durante las competiciones.

También se han previsto acciones para proteger y mejorar el entorno natural del recinto, con proyectos de reforestación y plantación de especies autóctonas, con el fin de conservar la biodiversidad local. A nivel social, se impulsarán iniciativas centradas en la inclusión, la diversidad y la igualdad de oportunidades, así como en la formación y colaboración con entidades del entorno.

El plan refuerza además el compromiso del Circuit Ricardo Tormo con una gobernanza ética y transparente, mediante mecanismos de evaluación, seguimiento y comunicación de resultados. Finalmente, se apuesta por la innovación como vía para incorporar mejoras continuas en todos los ámbitos de actuación, integrando la sostenibilidad como criterio transversal en la toma de decisiones.

Con este plan, el Circuit Ricardo Tormo establece una base operativa para consolidar una gestión más sostenible, basada en objetivos medibles, seguimiento periódico y rendición de cuentas.