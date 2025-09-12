El Circuit Ricardo Tormo celebra este fin de semana el Iberian Racing Festival. Una reunión de automovilismo con cinco categorías: Iberian Supercars, Monoplazas, Grupo 1, Clásicos de los 80 y Resistencia de Históricos.

Categoría reina

La categoría reina del fin de semana será sin duda la de los Iberian Supercars, un certamen que ha reunido a 46 participantes inscritos, lo más granado del automovilismo de Portugal y España con superdeportivos como los Porsche 911 Cup y los Cayman CS, los Toyota GR-Cupra GT4 Evo, los Mercedes AMG GT4, los Aston Martin Vantage AMR GT4, los Gineta 655, los Ligier JS2R, los McLaren y los BMW M4 como el de la valenciana Nerea Martí y su compañero José Manuel de los Milagros que parten entre los favoritos para las dos carreras que tendrán lugar en la jornada del domingo.

Single Seaters

En la categoría Single Seaters, se reunirán monoplazas de distintas categorías en dos carreras programadas para la tarde del sábado y el domingo por la mañana.

Coches clásicos

Los coches clásicos tendrán un gran protagonismo en el Iberian Racing Festival con tres categorías en función de la época en la que fue construido el automóvil. Grupo 1, para los turismos deportivos clásicos, Historic Endurance con carreras de resistencia para coches clásicos con 34 inscritos y finalmente la carrera de los 80 con vehículos de aquella década.

Los aficionados tendrán la oportunidad de acceder de forma gratuita tanto a la tribuna de boxes como al paddock del Circuit.