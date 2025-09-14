Marta García hace historia en la Le Mans Cup

La piloto de Denia Marta García y su compañera de equipo, Vanina Ickx, se han proclamado vencedoras de la carrera de Silverstone de la Michelin Le Mans Cup.

Con este triunfo, Marta se convierte en la primera mujer en ganar una prueba de este campeonato y, además, en la primera española en hacerlo.

La Michelin Le Mans Cup es la antesala de las 24 Horas de Le Mans, considerada la cita más prestigiosa del automovilismo mundial. El formato de este certamen exige que cada coche esté pilotado por una dupla compuesta por un piloto de categoría Bronze y otro de categoría Silver.

Contratiempos

La carrera no estuvo exenta de dificultades. Vanina Ickx recibió una penalización de diez segundos por un error en la salida. Poco después, tras el relevo, Marta sufrió un toque con otro competidor que la sacó de pista y le caló el motor.

Marta Garcia, durante la carrera de este domingo en Silverstone / Le Mans Cup

A pesar del contratiempo, la española logró reincorporarse y desplegó un ritmo sólido y constante que le permitió recuperar terreno y mantener el liderato cuando el hasta entonces líder cometió un error decisivo.

Próxima cita

La última cita del calendario se celebrará en Portimão, donde Marta García cerrará la temporada antes de definir su futuro deportivo y elegir equipo para el próximo año.