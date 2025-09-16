Gran éxito del I Curso Motos Off-Road con el “dakariano” Joan Pedrero

El pasado fin de semana se celebró la primera edición del Curso de Conducción Off Road La Nucía, que contó con la presencia del “dakariano” piloto de motos Joan Pedrero, como monitor. Este Trail Camp La Nucía 2025 se desarrolló durante el pasado fin de semana en “La Nucía, Ciudad del Deporte”, y contó con sesiones teóricas y prácticas, así como rutas y actividades de grupo y convivencia en el CEM Captivador.

La clausura y entrega de diplomas se realizó el pasado domingo a mediodía en el Edifici dels Esports y contó con la presencia de Jessica Gommans, concejala de La Nucía. Este I Curso de Conducción Off Road con Joan Pedrero fue organizado por el Club Off Road La Nucía con la colaboración de la concejalía de Deportes del Ayuntamiento de La Nucía.

Gran experiencia con Joan Pedrero

El pasado fin de semana (desde el pasado viernes 12 al domingo día 14 de septiembre) se desarrolla el I Curso de Conducción Off Road de La Nucía. Este para motos maxi trail comenzó el viernes por la tarde con la recepción de los participantes y el briefing inicial en el Edifici dels Esports. Despues el grupo se desplazó al CEM Captivador, donde se alojaron durante todo el fin de semana. El sábado hubo sesiones teóricas, prácticas y rutas off road. El domingo por la mañana también se dedicó a entrenamientos y charlas y finalizó a mediodía con la entrega de diplomas a los participantes.

Durante el fin de semana los participantes han aprendido a dominar el cuerpo y la moto sobre tierra, gestionar pesos, superar obstáculos, trazar mejor en curvas, controlar frenadas en superficies sueltas, etc. Este primer Trail Camp fue dirigido por el dakariano Joan Pedrero, piloto de motos de Rally Raid y Enduro con una amplia experiencia profesional (14 participaciones en el Dakar) y formativa.