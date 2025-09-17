El Circuit Ricardo Tormo decide la Sprint Cup del GT World Challenge

El Circuit Ricardo Tormo se prepara para acoger este fin de semana, del 19 al 21 de septiembre, la gran final de la Sprint Cup del GT World Challenge powered by AWS.

Será una cita decisiva que reunirá una parrilla de 40 vehículos repartidos en las categorías Pro, Gold, Silver y Bronze, que lucharán por los títulos de la Sprint Cup del evento de GT más potente del panorama europeo.

Categoría Pro

En la categoría Pro, hasta seis equipos mantienen opciones matemáticas al título. Charles Weerts y Kelvin van der Linde, del Team WRT, llegan al frente de la clasificación con 72 puntos, seguidos muy de cerca por Marvin Kirchhöfer y Benjamin Goethe, de Garage 59, con 70,5 puntos. También continúan en la pelea Rutronik Racing, Winward Racing, Grasser Racing Lamborghini y AF Corse Francorchamps. En la Gold Cup, Thierry Vermeulen y Chris Lulham, con Ferrari y bajo los colores de Emil Frey Racing, defienden el liderato con la presión de rivales como Saintéloc Racing y Garage 59.

Silver Cup

En la Silver Cup, Jamie Day y Kobe Pauwels, de Comtoyou Racing, llegan lanzados tras tres victorias consecutivas, aunque Boutsen VDS y otros equipos mantienen vivas sus opciones.

Bronze Cup

Por último, en la Bronze Cup, la lucha está encabezada por Dustin Blattner y Dennis Marschall, de Kessel Racing, frente a Bashar Mardini y Bastian Buus, con varias formaciones como Imperiale Racing, Paradine Competition, Lionspeed GP y UNX Racing aún con opciones de pelear por el título.

Horarios

La actividad en pista arrancará el viernes con los entrenamientos libres. El sábado se celebrará la primera sesión de clasificación por la mañana y la primera carrera a las 14:15 horas, mientras que el domingo tendrá lugar la segunda sesión clasificatoria y la carrera final de la temporada a partir de las 14:45 horas.

ROOW

El evento no solo se vivirá en la pista. El Circuit Ricardo Tormo ofrecerá a los aficionados una amplia oferta de entretenimiento de la mano de ROOW, con espectáculos en vivo, exhibiciones de coches y motos, actuaciones musicales entre las que destaca la presencia del artista alicantino Kidd Keo. Asimismo, zonas de restauración, actividades infantiles, tiendas de merchandising, barbería y la posibilidad de acceder a los boxes durante el almuerzo, tanto el sábado como el domingo, para vivir de cerca el ambiente de competición.

Las entradas, con acceso incluido al paddock, están a la venta en la página web oficial del Circuit Ricardo Tormo. Los niños de hasta 12 años podrán acceder gratuitamente acompañados de un adulto con entrada válida.