El 31 Rallye La Nucía Mediterráneo presenta el cartel e inicia su cuenta atrás

El 31 Rallye La Nucía Mediterráneo 'Trofeo Costa Blanca' presentó su cartel. La competición, que será la última prueba puntuable para el Supercampeonato de España de Rallyes (S.CER), tendrá lugar del 6 al 8 de noviembre. El cartel del Rallye fusiona las carreteras de la montaña alicantina con una panorámica de La Nucía y el Alpine GT Plus de Jorge Cagiao, ganador del año pasado.

La presentación del cartel del 31º Rallye de La Nucía se ha realizado en l’Edifici dels Esports y ha contado con la presencia del alcalde de La Nucía, Bernabé Cano, el presidente de la Federación Española de Automovilismo, Manuel Aviñó, el presidente del Automóvil Club AIA y director del Rallye, Vicente Cabanes y del piloto Miguel Fuster (6 veces campeón de España del Rallyes), que confirmó su participación en la prueba, “al rallye de casa no podíamos faltar”.

Inicio cuenta atrás del Rallye de La Nucía

“Con esta presentación de la imagen y cartel del Rallye La Nucía iniciamos la cuenta atrás para esta 31ª edición. Quedan menos de dos meses para disfrutar de esta prueba de asfalto que será la última del Supercampeonato de España de Rallyes (S.CER), por lo que será más decisiva y espectacular que nunca. Una prueba que genera un gran retorno económico por todas las poblaciones que pasa, debido al gran número de espectadores que arrastra” comentó Bernabé Cano, alcalde de La Nucía.

“Con esta presentación del cartel y la imagen comenzamos a promocionar el Rallye de La Nucía y damos el pistoletazo de salida. En este cartel hemos fusionado una panorámica de La Nucía con las espectaculares montañas detrás, con las carreteras nuestras de la montaña alicantina y el coche es el Alpine GT Plus de Jorge Cagiao, ganador del Rallye del año pasado. Después hemos añadido todos los logos de nuestros patrocinadores que hacen posible la prueba” afirmó Vicente Cabanes, director del Rallye.

S-CER estrena categoría GT-Plus

“Este año el Super-Cer estrena nueva categoría GT-Plus, por lo que no podría estar más acertado el cartel del Rallye de La Nucía, que se ha consolidado como una prueba referente para los pilotos, equipos y aficionados. Va a ser un rallye muy disputado en el que contaremos con la presencia de un piloto seis veces campeón de España como Miguel Fuster. Es el Rallye de casa y el cartel combina todo lo que tenemos en La Nucía y comarca: paisajes espectaculares, carreteras para disfrutar los pilotos y aficionados… etc. En un momento en el que el SuperCampeonato de España de Rallyes está en su mejor momento de la historia, muy disputado, con marcas y equipos oficiales, por lo que el 31º Rallye de La Nucía va a ser más espectacular que nunca” concluyó Manuel Aviñó, presidente de la Federación Española de Automovilismo.