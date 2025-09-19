Partido de fútbol con coches en el Circuit Ricardo Tormo

El Circuit Ricardo Tormo ha celebrado las primeras sesiones de entrenamientos libres del GT World Challenge powered by AWS que cierran la temporada de la Sprint Cup este fin de semana en València.

En una jornada marcada por buenas condiciones meteorológicas, los distintos equipos y pilotos han aprovechado las sesiones libres para poner a punto sus superdeportivos y adaptarse a las condiciones del trazado valenciano. El mejor tiempo del día ha sido registrado por Dennis Marschall con un tiempo de 1:31.992 seguido muy de cerca por los pilotos de Ferrari, Alessio Rovera y Vincent Abril, mostrando que promete emoción de cara a las sesiones clasificatorias y las carreras del fin de semana.

Actividades en Cheste

Durante este fin de semana, los asistentes podrán disfrutar en el Circuit de una gran variedad de actividades fuera de pista. El sábado por la mañana arrancará una rodada de fórmulas en el circuito réplica y por la tarde, el cantante alicantino Kidd Keo ofrecerá un concierto en directo. El domingo por la mañana se celebrará por primera vez en el Circuit un partido de fútbol con coches, una propuesta divertida y sorprendente para todos los públicos en la que dos coches se enfrentarán a otros dos con un balón gigante de por medio.

Los aficionados podrán ver las ceremonias del podio en el Circuit. / Circuit

Además, distintos creadores de contenido relacionados con el mundo del motor serán protagonistas durante el fin de semana. Participarán en competiciones de karting y de fórmulas, saludarán a los aficionados y compartirán sus experiencias en las redes.

Dos días con Pit Walk

Tanto el sábado como el domingo se llevará a cabo el popular Pit Walk, que permitirá al público acceder a la zona de boxes y acercarse a los equipos y pilotos. Las ceremonias de podio de cada carrera se celebrarán en el escenario principal, ubicado junto al acceso principal al circuito, a la vista de todos los asistentes. Las entradas para el GT World Challenge powered by AWS están a la venta en la web oficial del Circuit Ricardo Tormo.