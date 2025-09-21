Van der Linde y Weert, campeones de la Sprint Cup en Cheste

El Circuit Ricardo Tormo celebró la segunda carrera del GT World Challenge Europe powered by AWS, en la que los pilotos belgas Kevin Van der Linde y Charles Weert (BMW) lograron el triunfo y el título de la Sprint Cup.

El GT World Challenge Europe disputó su última prueba Sprint de la temporada en el Circuit, con 40 coches en pista. Van der Linde y Weert, que llegaban líderes, no fallaron y se impusieron por delante de Luca Engstler y Jordan Pepper (Lamborghini) y de Benji Goethe y Marvin Kirchhöfer (McLaren).

Tras lograr la victoria en la primera carrera, la pareja formada por Engstler y Pepper fue la más rápida en la clasificación y arrancó la prueba desde la posición de privilegio. Pepper, que fue el encargado de tomar la salida, mantuvo el liderato durante las primeras vueltas, hasta que Van der Linde, que partía cuarto, le dio caza. Ambos protagonizaron una intensa batalla por la primera posición, que acabó con Van der Linde por delante.

Salida de la carrera definitiva del GT WOrld Challenge powered by AWS / David González

A partir de ese momento, el equipo WRT ejecutó su estrategia a la perfección manteniendo la primera posición hasta el final de la prueba. Con esta victoria, Van der Linde y Weerts se proclaman campeones de la Sprint Cup en el Circuit. Por su parte, Thierry Vermeulen y Christian Lulham lograron el triunfo en la Gold Cup.

Valoración de Weert tras la carrera

“Esta carrera no ha sido nada fácil. Ha sido un poco un poco el resumen de la temporada: aunque no éramos lo más rápidos en pista, hemos aprovechado nuestra oportunidad. Es muy emocionante conseguir el título de la Sprint Cup con Kevin", ha comentado Weert tras la carrera.

En la carrera de GT2 European Series powered by Pirelli, el italiano Philippe Prette (Maserati) logró las dos victorias del fin de semana para el equipo LP Racing. Estos dos triunfos le han valido para alzarse con el título de la Sprint Cup en la categoría Am. Y en la categoría ProAm llegó la única alegría para el automovilismo español con la victoria de Nil Montserrat y Alberto de Martin (Mercedes).

Campeonato de fútbol sobre coches organizado por ROOW / David González

En el marco de la Porsche Carrera Cup, el finlandés Marcus Amand y el francés Mathys Jaubert fueron los protagonistas del fin de semana, consiguiendo sendas victorias en el Circuit. Mientras, en la Clio Cup, el francés Anthony Jurado logró o el triunfo en la primera carrera y el italiano Damiano Puccetti se ha llevado la segunda manga.

Roow

Además de la actividad en pista, los aficionados pudieron disfrutar de Roow, visitando exposiciones de coches personalizados y exhibiciones de drifting, así como de un partido de fútbol con coches y de carreras de karting con creadores de contenido del mundo del motor.

A lo largo de todo el fin de semana, cerca de 22.000 aficionados se acercaron al Circuit para disfrutar del GT World Challenge y el Roow. El Circuit volverá a convocar a los aficionados la semana que viene con las carreras de Catterham y el fin de semana del 18 y 19 de octubre con el Racing Weekend.