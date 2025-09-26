El Circuit Ricardo Tormo reúne a 120 participantes en encuentro de Caterham.

El Circuit Ricardo Tormo será escenario este sábado de un espectacular encuentro internacional de Caterham Motorsport. Más de 120 unidades del mítico modelo británico «Seven» tomarán el asfalto valenciano en un programa que reunirá a pilotos y equipos de los campeonatos portugués y francés. El trazado de Cheste será testigo de una intensa actividad desde el viernes, cuando arrancarán los entrenamientos privados y las primeras sesiones de clasificación. La jornada concluirá con las primeras carreras de las distintas categorías, sirviendo de aperitivo a un sábado de máxima intensidad.

La competición se articulará en torno a cuatro frentes principales. Por un lado, el Iberian 340R + Ladies Cup + France, que ofrecerá nada menos que cuatro mangas en total, combinando la participación de pilotos portugueses y franceses en un auténtico reto "europeo". El 420R, tanto en su versión francesa como ibérica, vivirá carreras especialmente reñidas, ya que las clasificaciones de ambos campeonatos llegan muy ajustadas a Valencia.

El plato fuerte llegará con la Caterham SS660 Endurance, una prueba de resistencia programada a dos horas que pondrá el broche de oro al fin de semana.

Horarios de las carreras. / SD

Seis carreras el sábado

El sábado 27 será la gran jornada para los aficionados: tras la segunda clasificación de los 420R Francia, se sucederán hasta seis carreras, entre ellas las segundas y terceras mangas de las categorías ibéricas y francesas, además de la esperada resistencia.

Esta reunión de Caterham Motorsport en Valencia supone una oportunidad única para disfrutar de la esencia de la competición pura. Con coches ligeros, potentes y extremadamente espectaculares en pista, cada carrera promete emoción desde la primera curva hasta la bandera a cuadros. Los aficionados tendrán la oportunidad de acceder a la tribuna de boxes de forma gratuita y visitar el paddock para ver de cerca estos pequeños monoplazas.