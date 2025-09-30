McLaren reclama 20 millones a Álex Palou, tetracampeón de la Indy Car

El piloto español Alex Palou, cuatro veces campeón de IndyCar, se presentó este lunes en el Tribunal Comercial de Londres para el juicio que le enfrenta a McLaren Racing, que le reclama, según medios británicos, cerca de 20 millones de dólares (unos 17 millones de euros) por incumplimiento de contrato.

Denuncia por incumplimiento de contrato

McLaren sostiene que la no incorporación de Palou en 2022 privó al equipo de éxitos deportivos y de acuerdos comerciales, incluyendo patrocinios y costes salariales por la contratación de otros pilotos, y cifra las pérdidas en 19,7 millones de dólares, por debajo de los 28,5 millones de dólares (24,3 millones de euros) inicialmente reclamados.

De acuerdo con medios británicos, la defensa del piloto español argumentó que las pérdidas alegadas por McLaren están "infladas" y que la compañía ya mitigó gran parte de los daños, acusando a la escudería de intentar "arruinar económicamente" a Palou.

Álex Palou / @AlexPalou

Conflicto con McLaren

En 2022, el español firmó un acuerdo para competir en el equipo IndyCar de McLaren, lo que provocó un conflicto con Chip Ganassi Racing, que contaba con una opción sobre el piloto.

El conflicto se resolvió mediante mediación y el contrato de Palou se modificó para unirse a McLaren en 2024, aunque finalmente el piloto permaneció esa temporada en Ganassi, equipo con el que ganó tres títulos consecutivos de IndyCar y la última edición de las 500 Millas de Indianápolis.

El juicio, que se prevé se extienda hasta noviembre, contará con testigos como el director ejecutivo de McLaren Racing, Zak Brown, entre otros.