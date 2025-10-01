La Diputación de València destinará 200.000 euros a becas para jóvenes pilotos

La Diputació de València continúa un año más ayudando a las jóvenes promesas del motor valenciano en su carrera deportiva. Para ello, el área de Deportes que dirige el diputado Pedro Cuesta ha abierto el plazo de solicitud de las ayudas de 200.000 euros destinadas a financiar la participación de estos pilotos en diferentes competiciones durante el año 2025.

“Seguimos apostando por ayudar al deporte base de nuestra provincia. Creemos que uno de los objetivos de la Diputación es estar a lado de los jóvenes deportistas, en este caso de nuestros pilotos, para que puedan seguir adelante con sus carreras. No queremos que alguien con talento se quede por el camino por no tener apoyo, para eso estamos las administraciones”, ha subrayado el diputado de Deportes, Pedro Cuesta.

La primera de estas convocatorias de ayudas, dotada con un presupuesto de 100.000 euros, podrá ser solicitada por todos aquellos deportistas de automovilismo de la provincia de Valencia, que participen o hayan participado en campeonatos del mundo, de Europa, de España, o bien en copas de España, trofeos nacionales y Fórmula de campeones a lo largo del presente ejercicio.

La cuantía de la subvención podrá llegar al 100% de los gastos de la actividad, siendo la subvención máxima a la que opta cada piloto de 17.206 euros. El plazo para presentar la solicitud de estas ayudas concluye el próximo 23 de octubre.

Pilotos de motociclismo

Del mismo modo, la segunda línea de ayudas, también dotada con un presupuesto de 100.000 euros, está dirigida a los deportistas de motociclismo de velocidad de la provincia de Valencia, para sufragar los gastos derivados de su participación en los campeonatos del Mundo, de Europa, de España, copas de España, trofeos nacionales y campeonatos interterritoriales de velocidad CIV, disputados durante el año 2025.

Igualmente, la cuantía de la subvención podrá llegar al 100% de los gastos subvencionables de la respectiva actividad. En este caso, la cuantía máxima que podrá recibir cada motociclista es de 19.500 euros. El plazo para presentar la solicitud de estas ayudas también finaliza el próximo 23 de octubre.