El Circuit Ricardo Tormo, sede del test femenino de la Fórmula E

La Fórmula E vuelve a Cheste a final de mes (del 27 al 30 de octubre) y lo hace con los test de pretemporada en los que participarán los 20 pilotos de los diez equipos que conforman la parrilla de cara al 2026, con aún cinco por confirmar. Pero en la presente edición, la Fórmula E llegará con otro aliciente, ya que se realizará por primera vez en Cheste y por segundo año consecutivo una jornada exclusiva para mujeres, con 20 pilotos (se espera que entre ellas estén las valencianas Marta García y Nerea Martí), que disfrutarán de un día entero en pista, con el objetivo del campeonato de dar más oportunidades a las mujeres y que en un futuro cercano se puedan asentar en la parrilla habitual de una temporada.

Una jornada que ya estaba prevista para el año pasado pero que acabó realizándose en el circuito madrileño de El Jarama a consecuencia de la DANA que afectó a gran parte de València e incluso al propio Circuit.

Así, el Circuit Ricardo Tormo será la sede del segundo test femenino de la ABB FIA Fórmula E World Championship, programado para el próximo 31 de octubre de 2025 en Cheste, dentro de las jornadas oficiales de pretemporada del campeonato.

Octavo año como sede

Será la octava temporada que el Circuit es la sede en la que el campeonato del mundo de monoplazas eléctricos lleva a cabo sus entrenamientos de pretemporada en el trazado valenciano que además alberga la sede logística permanente de la Fórmula E.

Tras la primera edición celebrada el pasado año, la Fórmula E y la FIA han confirmado la continuidad de esta iniciativa dirigida a impulsar la presencia de mujeres en el automovilismo. El test contará con el doble de tiempo en pista respecto a 2024 y reunirá a hasta 20 pilotos, con la participación de los diez equipos oficiales.

Las valencianas Nerea Martí­ y Marta Garcí­a, en una foto de archivo en su año juntas en la Women Series. / SD

Cada piloto conducirá el GEN3 Evo, el monoplaza que compite en el campeonato, con el mismo soporte técnico y operativo que los pilotos titulares.

El director general de Fórmula E, Jeff Dodds, ha indicado que “El primer test supuso un avance importante. Este año, con más tiempo en pista, ofreceremos más opciones a las pilotos para demostrar sus capacidades al volante de un coche de última generación”

Por su parte, Pablo Martino, responsable de Fórmula E en la FIA, afirma que “la primera edición generó oportunidades para varias participantes. Con esta segunda prueba queremos consolidar ese camino. El objetivo es seguir trabajando por una mayor diversidad en el automovilismo”

El Circuit Ricardo Tormo refuerza con estos eventos su papel como sede de referencia para la Fórmula E y como punto de encuentro de iniciativas orientadas a la innovación y al desarrollo del deporte del motor.

FIA Girls on track

De manera paralela, se desarrollará el programa FIA Girls on Track, con actividades para un centenar de jóvenes de la Comunitat Valenciana. Esta iniciativa ofrecerá talleres, visitas y encuentros con pilotos y equipos, con el fin de acercar el automovilismo a nuevas generaciones.