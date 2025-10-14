Schareina se lleva la victoria de etapa y ya es segundo en Marruecos

El piloto catalán Nani Roma (Ford) ya es el nuevo líder en coches del Rally de Marruecos tras acabar segundo en el día 2; en motos, el valenciano Tosha Schareina (Honda) ganó en la etapa de este martes y se coloca en la general solo por detrás del todavía líder, el australiano Daniel Sanders (Red Bull-KTM).

Después de una gran segunda jornada, Nani Roma asaltó el liderato del Rally de Marruecos, que había quedado en poder del francés Sebastién Loeb (Dacia), tras la celebración de la primera etapa.

Nani Roma, líder en coches

Roma, en una gran carrera, cedió al final ante el impulso del catarí Nasser Al-Attiyah, compañero de Loeb, que finalmente se quedó con el primer puesto registrando un tiempo de 03:20:29, a 18 segundos del español y a 1:20 del brasileño Lucas Moraes (Toyota), tercero.

A pesar de ello, Roma obtiene una gran subida en la clasificación general y la encabeza con un acumulado de 06:11:40, a 47 segundos de Moraes y a 3:02 minutos del portugués Joao Ferreira (Toyota), en tercera posición.

Los Dacia, por su parte, caen hasta la quinta con Loeb y suben a la octava con Al-Attiyah, que todavía sigue pagando las consecuencias de un mal primer día tras ganar el prólogo de la competición.

Además, el español Carlos Sainz quedó séptimo a 09:38 de Al-Attiyah, ocupando el mismo lugar en la tabla general, donde se sitúa a 10:31 de la cabeza.

Schareina va a por la victoria

En motos, el español Tosha Schareina ofreció una fantástica actuación para ganar esta segunda etapa, con salida y llegada en Erfud, para registrar el mejor tiempo del día con 03:28:26, seguido de su compañero de equipo, el estadounidense y ganador del Dakar en 2024, Ricky Brabec, y el australiano Daniel 'Chucky' Sanders, segundo y tercero a 2:22 y 3:45 minutos, respectivamente.

La general se aprieta más pero continúa encabezada por Sanders, que aventaja a Schareina, segundo, en 43 segundos, y a Brabec, tercero, en 4:15 minutos.

Este miércoles se celebrará la tercera etapa, también con salida y llegada en Erfud, con un total de 324 kilómetros y 321 de tramo especial.