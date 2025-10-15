Un vuelo de 28 metros sobre el Roig Arena

El piloto revelación de FMX, José Mincha, ha protagonizado una hazaña que redefine los límites del motocross freestyle: volar los 28 metros de longitud de una pista de baloncesto, atravesando de extremo a extremo el Roig Arena de Valencia. En una ejecución impecable, Mincha firmó un salto limpio, preciso y absolutamente legendario, que lo consolida como una de las grandes promesas del freestyle mundial.

Una de las grandes promesas del FMX europeo

José Mincha representa a una nueva generación de riders que combinan control, creatividad y valentía sobre la moto. Su meteórica progresión en el circuito y su capacidad para ejecutar saltos imposibles lo han convertido en una de las grandes promesas del FMX europeo. Así lo ha querido demostrar con este salto en el Roig Arena, un reto con el que dar alas a lo imposible para una figura del circuito español, como es Mincha, decidido a marcar época.